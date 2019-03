Na simulovanom zasadnutí OSN sa zišli stredoškoláci z 13 krajín

Podľa koordinátorky medzinárodných aktivít na bilingválnom gymnáziu v Žiline Janky Mládenkovej študenti rokujú na ôsmom ročníku podujatia vo výboroch v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku.

Žilina 28. marca (TASR) – Na konferencii ŽilinaMUN 2019, ktorá je simulovaným zasadnutím Organizácie Spojených národov (OSN), sa zišlo vo štvrtok v Žiline zhruba 190 študentov stredných škôl z 13 krajín.



Podľa koordinátorky medzinárodných aktivít na Gymnáziu bilingválnom T. Ružičku v Žiline Janky Mládenkovej študenti rokujú na ôsmom ročníku podujatia vo výboroch v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku. "Konferencia je súčasne podujatím v rámci projektu HOPE programu Erasmus+, na ktorom naša škola spolupracuje s partnerskými školami z Luxemburska, Nemecka, Španielska a Poľska. Je zameraný na podporu schopnosti mladých ľudí vyjadriť sa k aktuálnym svetovým otázkam v rôznych oblastiach," povedala Mládenková.



"Je to oficiálna diplomacia. Čiže, študenti nepočúvajú len o fungovaní OSN, ale reálne sa stávajú delegátmi za rôzne krajiny. A simulujú zasadnutie OSN v rámci pravidiel či štýlu rokovania. Témy sú rôzne. Napríklad detská práca, aktuálny konflikt na Ukrajine, problematika rezistencie na antibiotiká," doplnil Imrich Milo z Gymnázia bilingválneho T. Ružičku v Žiline, ktoré je organizátorom konferencie.



Študenti na simulovanej konferencii OSN sa podľa neho budú snažiť presadiť rezolúciu, na ktorej by sa zhodli zástupcovia všetkých zúčastnených štátov. "Rezolúcia má svoju presnú formu - my, zúčastnené krajiny, sme sa zhodli na tom, že by sme mali niečo urobiť. Pokúšať sa o ňu budú napríklad študenti z Indie, Palestíny, Ruskej federácie, Ukrajiny, Španielska či Fínska," dodal Milo.