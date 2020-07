Na Sitne sa dá po rokoch opäť prespať, v chate Andreja Kmeťa

Ilija 13. júla (TASR) - Na legendárnom Sitne môžu turisti po rokoch opäť využiť služby nocľahárne. V podkroví chaty Andreja Kmeťa sprevádzkovali útulňu s 15 lôžkami, kde môžu prenocovať za dobrovoľný príspevok.



"Možnosť prenocovania bola do poslednej chvíle aj na starej chate, ktorú však za starého režimu zbúrali. Dovtedy ľudia túto možnosť hojne využívali, organizovali sa tu rôzne akcie a chata bola veľmi obľúbená," priblížil chatár zo Sitna Branislav Cengel.



V posledných rokoch však táto možnosť na Sitne chýbala. Niektoré turistické skupiny síce podľa Cengela nocovali aj v novej chate, ale v provizórnych podmienkach. "Prespávali len v spacákoch v jedálni, preto sme sa snažili pre nich vyčleniť priestor, aby mali komfortnejšie spanie," priblížil Cengel.



V podkroví chaty tak sprevádzkovali útulňu s 15 lôžkami v turistickom štandarde. Vystačiť si však musia bez hygienického zázemia. "Zatiaľ tu nemáme žiadnu umyváreň ani sprchy, chata je na vrchole kopca a je bez vody," priblížil chatár.



Chata Andreja Kmeťa, kde je aj bufet, je počas letných prázdnin otvorená nepretržite, takže v prípade voľných kapacít môžu útulňu záujemcovia využiť aj bez objednávky. Od septembra bude využiteľná na základe objednávky.



Sitno je obľúbeným turistickým miestom ponúkajúcim pekné výhľady na široké okolie. Je jednou z mnohých atrakcií, ktoré do regiónu Banskej Štiavnice prilákajú každoročne množstvo ľudí. Inak nie je na tom ani tento rok, keď sa mnohí pre pandémiu nového koronavírusu rozhodli dovolenkovať na Slovensku. "Tých ľudí je stále viac a viac. Sitno je veľmi navštevované, aj po koronakríze sa návštevnosť rozbehla dobre," skonštatoval Cengel.



Populárne sú aj nočné výstupy na Sitno, ktoré bežne organizujú každý mesiac od mája do septembra. Tento rok však organizovali prvý až začiatkom júla, ďalšie dva výstupy ešte chystajú. "O 1.00 h v noci vyrážame z Počúvadlianskeho jazera, o hodinu na to sa otvára chata a turisti sa môžu občerstviť. O 3.00 h mávame vždy nejaký program. Boli tu rôzni zaujímaví ľudia s prednáškami buď o histórii, alebo inej téme súvisiacej so Sitnom," podotkol Cengel.



Najbližší výstup sa bude konať 31. júla, turisti sa môžu tešiť na rozprávanie spisovateľa Juraja Červenáka. Po programe podľa Cengela počkajú na východ slnka a spoločne zase zostúpia dole.