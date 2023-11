Na Skalke pri Kremnici chcú posilniť výber poplatkov za bežkovanie

Kremnica 29. novembra (TASR) - Skalka pri Kremnici aktuálne ponúka veľmi dobré podmienky na lyžiarske bežkovanie. V stredisku ležiacom v nadmorskej výške viac ako 1200 metrov nad morom je takmer 100 kilometrov bežeckých tratí, ktoré aktuálne upravujú nepretržite.



"Udržiavať tieto trate v požadovanom rozsahu a kvalite je finančne náročné, preto budeme radi, ak milovníci tohto bieleho športu na úpravu tratí prispejú," uviedla pre TASR Zuzana Tileschová z Kultúrneho a informačného centra (KIC) mesta Kremnica.



Príspevky bežkárov vyberá KIC, ktoré je príspevkovou organizáciou mesta zriadenou s cieľom starostlivosti o cestovný ruch v meste Kremnica, ktorého súčasťou je aj Skalka. Pre túto sezónu pribudne podľa Tileschovej dokonalejší informačný systém o možnostiach zaplatenie za trate a chcú tiež posilniť aktívny výber. Kontrola by mala podľa jej slov fungovať medzi lyžiarmi, pretože po zaplatení návštevník obdrží náramok a ten by ho mal odlíšiť od návštevníka, ktorý nezaplatil.



"Príspevok bude v plnej výške použitý len na úpravu tratí a s tým súvisiace náklady na pohonné látky, údržbu techniky, osvetlenie, doplnkové služby pre bežkárov, investičné náklady do rozvoja bežkárskych tratí na Skalke a v neposlednom rade predsezónnu prípravu," podotkla Tileschová s tým, že nezaplatením príspevku návštevníci neumožnia mestu Kremnica zabezpečiť úpravu tratí v požadovanom štandarde.



Podľa Tileschovej vybrali v minulom roku na týchto poplatkov takmer 18.000 eur, ktoré boli použité na zimnú úpravu v uplynulej sezóne. "Dúfame a očakávame, že sa nám podarí vybrať viac ako v minulom roku, aby sme mohli zabezpečiť požadovaný štandard," podotkla Tileschová.



O bežkárske trate sa starajú aj počas roka. Sezóne podľa Tileschovej predchádzala jesenná úprava tratí, najmä ich kosenie, vypiľovanie, odvodňovanie a odhadzovanie kameňov. "Vďaka nadšencom a dobrovoľníkom na tratiach urobili prípravy, ktoré už dnes pri relatívne nízkej pokrývke snehu umožňujú lyžovanie," zhodnotila a dodala, že žiadnou novinkou nebude osvetlená in-line dráha v okolí Štadióna Rudolfa Čillíka v dĺžke takmer dva kilometre.