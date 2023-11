Na Skalke pri Kremnici napadala prvá snehová nádielka

Kremnica 12. novembra (TASR) - Na Skalke pri Kremnici sa tento víkend tešia z prvej snehovej nádielky v novej sezóne. Dobrou správou pre milovníkov bežkovania je, že vďaka sneženiu začali v stredisku s prvými úpravami tratí.



"Snehu je približne sedem až osem centimetrov. Vzhľadom na to, že ho nie je dostatok na úpravu, dnes ráno sme upravili iba Štadión Rudolfa Čillíka. Bežkovať sa dá voľnou technikou, stopu na klasiku nie je možné ešte spraviť pre nedostatok snehu. Počas úpravy o 7.00 h boli mínus dva stupne Celzia a hmla," uviedlo pre TASR Cyklo-Santé Kremnica, ktoré sa podieľa na úprave bežeckých tratí na Skalke.



V súvislosti s aktuálnym počasím kremnická samospráva na sociálnej sieti informovala, že feraty na Skalke sú od soboty (11. 11.) uzavreté. "Prosíme návštevníkov strediska o rešpektovanie zákazu z dôvodu vlastnej bezpečnosti. Na feratách je sneh a námraza, takže pohyb na nich by bol veľkým riskom," uvádza na svojom profile mesto Kremnica.



So snehovou pokrývkou by mali počítať aj vodiči smerujúci do strediska. Podľa Slovenskej správy ciest sa na ceste II/578 v úseku Skalka - Kremnica nachádza miestami kašovitý sneh do hrúbky jedného centimetra.