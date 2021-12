Na Skalke pri Kremnici odštartovala zimná sezóna bežeckého lyžovania

Kremnica 2. decembra (TASR) – S príchodom prvého snehu odštartovala v Kremnických vrchoch zimná sezóna bežeckého lyžovania. Ako pre TASR priblížila viceprimátorka mesta Kremnica Iveta Ceferová, na Skalke bolo upravených prvých päť kilometrov tratí.



"Upravený bol Štadión Rudolfa Čillíka s in-line dráhou a dvojkilometrový okruh štandardných bežeckých tratí. Trate sa upravujú denne, podmienky sú výborné. Dosnežilo ešte okolo 20 centimetrov snehu," priblížila Ceferová.



S prípravami na zimnú sezónu sa v Kremnických vrchoch začalo už na jar. Bežecké trate boli prekosené, odstránili sa nálety v okolí tratí a odvetvovali sa i stromy, ktorých konáre by bránili napadnutiu snehu, prípadne by poškodzovali techniku.



Skalka a jej širšie okolie ponúkajú v Kremnických vrchoch približne 100 kilometrov lyžiarskych bežeckých tratí rôznej náročnosti. O ich úpravu a údržbu sa mesto Kremnica stará spoločne so samosprávou Banskej Bystrice a dobrovoľníkmi.