Na Skalke pri Kremnici osadia kontajnery, budú slúžiť ako prezliekarne

Kremnica 18. novembra (TASR) - Na Skalke pri Kremnici rozšíria zázemie pre bežkárov. Už v najbližších dňoch by tam mali podľa primátora Alexandra Ferenčíka osadiť tri kontajnery, ktoré budú slúžiť ako prezliekarne.



"Tieto kontajnery sú už objednané, zaplatené aj vyrobené. V najbližších dňoch by mali byť osadené," podotkol s tým, že ide o ďalšie skvalitnenie služieb, o ktorom hovorila samospráva pri zavádzaní poplatkov na úpravu bežeckých tratí.



Už vtedy avizovala, že vybrané prostriedky budú účelovo viazané s cieľom zlepšiť podmienky pre návštevníkov Skalky a bežeckého lyžovania. Minulú sezónu osadili na Skalke kontajner so sociálnymi zariadeniami.



Na úpravu tratí, ktorých je tam približne 55 kilometrov, budú bežkári prispievať aj tento rok. Novinkou na Skalke bude tento rok i spoplatnené parkovanie.