< sekcia Regióny
Na Skalke pri Kremnici otvárajú od soboty Via ferratu Komín
Cyprián Koreň z Horskej služby (HS) Kremnické vrchy priblížil, že v tejto lokalite hniezdi sokol sťahovavý a uzávera ho tak má chrániť v čase, keď sa mu liahnu mláďatá.
Autor TASR
Kremnica 29. mája (TASR) - Ferratový svet v stredisku Skalka pri Kremnici bude od soboty 30. mája otvorený pre verejnosť kompletne celý. Pre milovníkov adrenalínu a prírody otvoria aj Via ferratu Komín, ktorá bola doteraz z dôvodu zabezpečenia ochrany prírody uzatvorená.
Cyprián Koreň z Horskej služby (HS) Kremnické vrchy priblížil, že v tejto lokalite hniezdi sokol sťahovavý a uzávera ho tak má chrániť v čase, keď sa mu liahnu mláďatá. Aj napriek tomu však mnohí tento zákaz podľa jeho slov nerešpektovali a evidovali tu aj niekoľko vážnych úrazov. V tejto súvislosti preto apeluje na návštevníkov, aby vždy zákaz rešpektovali.
Via ferrata Komín, ktorá je jednou z náročnejších ferrát, patrí podľa Koreňa medzi najobľúbenejšie v stredisku. Dodal, že ponúka krásne výhľady a jej súčasťou je aj 80 metrov dlhý visutý most.
Ferratový svet otvorili po odbornej revízii a zimnej prestávke opätovne od začiatku mája. V stredisku sú inštalované parkovacie terminály s možnosťou platenia za ferraty vrátane QR kódu. Vstup je možné zakúpiť platobnou kartou aj v platobnom automate. HS Kremnické vrchy všetkých návštevníkov upozorňuje na nevyhnutnosť dodržiavania prevádzkového poriadku na ferratách.
Cyprián Koreň z Horskej služby (HS) Kremnické vrchy priblížil, že v tejto lokalite hniezdi sokol sťahovavý a uzávera ho tak má chrániť v čase, keď sa mu liahnu mláďatá. Aj napriek tomu však mnohí tento zákaz podľa jeho slov nerešpektovali a evidovali tu aj niekoľko vážnych úrazov. V tejto súvislosti preto apeluje na návštevníkov, aby vždy zákaz rešpektovali.
Via ferrata Komín, ktorá je jednou z náročnejších ferrát, patrí podľa Koreňa medzi najobľúbenejšie v stredisku. Dodal, že ponúka krásne výhľady a jej súčasťou je aj 80 metrov dlhý visutý most.
Ferratový svet otvorili po odbornej revízii a zimnej prestávke opätovne od začiatku mája. V stredisku sú inštalované parkovacie terminály s možnosťou platenia za ferraty vrátane QR kódu. Vstup je možné zakúpiť platobnou kartou aj v platobnom automate. HS Kremnické vrchy všetkých návštevníkov upozorňuje na nevyhnutnosť dodržiavania prevádzkového poriadku na ferratách.