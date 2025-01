Na Skalke pri Kremnici otvorili pre lezcov vyše 20-metrový ľadopád

Kremnica 18. januára (TASR) - Na Skalke pri Kremnici sa vďaka nízkym teplotám v ostatných dňoch podarilo v piatok (17. 1.) otvoriť viac ako 20 metrov vysoký ľadopád. Atrakcia má rozšíriť ponuku zimných aktivít v stredisku, určená je pre skúsených lezcov. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



Vyše 20-metrový ľadopád každoročne v areáli tunajšieho ferratového sveta v nadmorskej výške približne 1200 metrov pripravujú horskí záchranári v spolupráci s mestom. "Vďaka vhodnej lokalite, ktorá odolá aj výkyvom počasia, by mal ľadopád vydržať dlhú dobu, hoci na najbližšie dni avizujú meteorológovia oteplenie," uviedla samospráva.



Adrenalínová atrakcia má slúžiť skúseným lezcom, vstup na ňu je len na vlastnú zodpovednosť. Na ľadopáde môže liezť súčasne maximálne osem lezcov, a to štyri lezecké dvojice v štyroch samostatných istiacich líniách. "Pri nástupe do ľadovej steny je nevyhnutný špeciálny výstroj, a to prilba a výbava na lezenie v ľade, napríklad mačky a cepíny," pripomína mesto.