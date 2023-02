Na Skalke pri Kremnici pripravili pre lezcov 30 metrov vysoký ľadopád

Kremnica 15. februára (TASR) – Na Skalke pri Kremnici vytvorili pre ľadolezcov aj tento rok ľadopád. Ľadová lezecká stena je vysoká približne 30 metrov a samospráva ju v spolupráci s horskými záchranármi pripravovala dva týždne. Pre TASR to uviedla koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková.



"Tento rok to bolo kvôli januárovému teplu náročnejšie, ochladilo sa až v posledných týždňoch. Teraz je ľadopád stabilný a mal by vydržať aj väčšie oteplenie," priblížil pre TASR za Horskú záchrannú službu na Skalke Pavol Klobušník. Napriek vyšším teplotám by ľadová stena na Skalke mala podľa horských záchranárov vydržať minimálne mesiac.



Ľadopád sa nachádza priamo pod presklenou vyhliadkou v areáli Via ferratový svet, ide o lokalitu v nadmorskej výške približne 1200 metrov so severozápadnou expozíciou. Ľadová stena je určená pre lezcov, lezenie je len na vlastné riziko.



"Dodržiavať treba návštevný poriadok a bezpečnostné pokyny, povinnosťou je prilba a výbava na lezenie v ľade," uviedla Fajčíková. Ako dodala, pre šetrenie nákladov na energie bude tento rok na ľadopáde chýbať večerné osvetlenie.