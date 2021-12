Na Skalke pri Kremnici pripravili takmer 20 metrov dlhý ľadopád

Kremnica 23. decembra (TASR) – Takmer 20 metrov dlhý ľadopád je novou adrenalínovou atrakciou v lokalite Skalka v Kremnických vrchoch. Ľadovú lezeckú stenu pripravila samospráva Kremnice spoločne s Horskou záchrannou službou (HZS) Kremnické vrchy, pre verejnosť bude otvorená od soboty (25. 12.). TASR o tom informovala koordinátorka cestovného ruchu a propagácie mesta Veronika Chrienová.



"Ľadolezenie na Slovensku je možné len na pár miestach, takže atrakcia má potenciál byť unikátom v zimnom vyžití sa v prírode," uviedla Chrienová. Ľadopád sa nachádza priamo pod presklenou vyhliadkou v areáli Via ferratový svet a je tak prístupný širokej verejnosti.



Prípravy na vybudovanie ľadopádu sa začali ešte v letných mesiacoch, a to realizáciou lezeckých ciest po suchej skale. "Nasledovalo pritiahnutie vody, zakopaných bolo asi 250 metrov hadíc," priblížil Pavol Klobušník z HZS.



Samotné zaľadnenie sa začalo realizovať v decembri a trvalo približne desať dní. V súvislosti s klimatickými podmienkami v mieste umiestnenia ľadopádu HZS predpokladá, že ľadová stena vydrží až do marca.



Prevádzkovateľom ľadopádu je mesto Kremnica, ktoré na jeho realizáciu vyčlenilo sumu 6000 eur. Finančne projekt podporili aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.