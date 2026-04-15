Na Skalke pri Kremnici sa bežkovalo vyše 100 dní
Poslednú úpravu bežkárskych tratí robili na Skalke 12. marca.
Autor TASR
Kremnica 15. apríla (TASR) - Napriek tomu, že počas uplynulej zimnej sezóny nebolo na Skalke pri Kremnici veľa prírodného snehu, sezónu tam hodnotia ako úspešnú. Priaznivci bežeckého lyžovania si aj vďaka umelému zasnežovaniu mohli tento zimný šport užívať viac ako tri mesiace. TASR o tom informovala koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková.
Koordinátor strediska Skalka Igor Hovorič upresnil, že od druhej polovice novembra vlaňajšieho roka až do polovice marca tohto roka boli vhodné podmienky pre bežecké lyžovanie v dĺžke 104 dní, čo považuje z hľadiska slabých zím posledných rokov za úspech. Stredisku výrazne pomohli snežné delá, pričom systém technického zasnežovania sa mestu podarilo spojazdniť po 19 rokoch a do budúcnosti ho plánujú ešte technicky vylepšiť.
„V stredisku sa začalo bežkovať už 21. novembra po prvej snehovej nádielke, v decembri však prišlo inverzné a teplé počasie, čo podmienky zhoršilo. Výrazne nám však pomohlo ochladenie cez Vianoce, a tak sme mohli presne na Štedrý deň spustiť zasnežovanie, ktoré trvalo až do 9. januára a opäť ho prerušilo oteplenie,“ priblížil Hovorič.
Poslednú úpravu bežkárskych tratí robili na Skalke 12. marca. Krátke ochladenie a nový sneh pribudli aj tesne pred Veľkou nocou - 31. marca, takže mohli trate v okolí štadióna opätovne upraviť a časť bežkárov mohla túto nádielku ešte využiť.
Riaditeľka Kultúrneho a informačného centra Zuzana Tileschová podotkla, že zasnežovanie a úpravu tratí financovali z príspevkov od lyžiarov, ktorí si zakúpili denný alebo sezónny lístok. Tieto prostriedky sú využívané aj na úpravu tratí mimo sezóny, keď je potrebné ich vyčistiť od popadaných konárov, vyrovnať na nich terén či vykosiť a vyžínať.
Kremnický primátor Martin Novodomec v tejto súvislosti skonštatoval, že výber poplatkov za bežkárske trate sa opäť „ukázal ako dôležitý, ekonomický a racionálny nástroj na vysporiadanie sa nielen s nákladmi na prevádzku, ale aj nákladmi určenými na vysporiadanie sa s poklesom prirodzených snehových podmienok“. Okrem toho sa vďaka umelému zasnežovaniu nielenže podarilo vytvoriť lepšie podmienky na športovanie, ale tiež zabezpečiť podnikateľom v stredisku zvýšené príjmy.
Stredisko Skalka pri Kremnici leží v nadmorskej výške 1200 metrov a ponúka takmer 100 kilometrov kvalitných bežkárskych trás. Úpravu tratí, starostlivosť o areál a zasnežovanie financuje a zastrešuje mesto Kremnica v spolupráci s viacerými partnermi.
