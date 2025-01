Na Skalke pri Kremnici vyznačili štyri skitourové trasy

Kremnica 20. januára (TASR) - Na Skalke pri Kremnici sa postarala Horská služba (HS) Kremnické vrchy o ďalšiu novinku. Pre návštevníkov tu vyznačili štyri skitourové trasy, ktoré majú spoločný koniec na Peknej vyhliadke na Skalke.



Ako pre TASR priblížil náčelník HS Kremnické vrchy Peter Brhlík, trasy vyznačili s cieľom motivovať návštevníkov strediska pohybovať sa mimo lyžiarskych zjazdových tratí. "Niekoľkokrát sa nám stalo, že skituristi - ako ich nazveme, používajú zjazdové trate na to, aby vystúpili na nejaký kopec, ale vtedy idú priamo oproti lyžiarom, ktorí lyžujú zvrchu dole a nastávajú kolízne situácie," skonštatoval Brhlík.



Z toho dôvodu vyznačili štyri trasy - Cez mostíky, Vodárenská, Cez tunel a Krahule. Každá začína na inom mieste, koniec však majú spoločný na vrcholovej stanici sedačkovej lanovky na Peknej vyhliadke. "A to z toho dôvodu, aby sa turisti dostali mimo zjazdových tratí, aby sme predišli kolízii, a aby si pozreli pekné prostredie," poznamenal Brhlík.



Trasy sú podľa jeho slov približne na rovnakej úrovni, určené pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Brhlík podotkol, že sú dostatočne a prehľadne vyznačené, na začiatku každej je osadená tabuľa s mapou a QR kódom. Informácie o trasách nájdu záujemcovia aj na stránke na sociálnej sieti s názvom Skitouring trasy - Kremnické vrchy.



Návštevníkom, ktorí sa rozhodnú po trasách putovať, Brhlík odporúča, aby sa držali vyznačenej trasy a neodbočovali. "Treba trochu vnímať prírodu aj smer, ktorým sa vydajú, aby neodbočili na bežeckú trasu, ktorá ich potom odvedie niekde úplne inde," poznamenal s tým, že si treba podľa mapy naštudovať smer. V orientácii na Skalke pomáha aj televízny vysielač, ktorý je vidieť skoro odvšadiaľ.



Podľa Brhlíka by chceli v budúcnosti na Skalke vyznačiť aj ďalšie trasy. "Zatiaľ sme sa snažili tie trasy vyznačiť a vymyslieť tak, aby vždy návštevník zo strediska Skalka vyštartoval, a aby sa tam aj vrátil," podotkol s tým, že ďalšie by už mohli spájať aj vzdialenejšie body. V pláne je napríklad trasa Brestová - Skalka.