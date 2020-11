Na Skalke pribudla presklená vyhliadková lávka

Kremnica 12. novembra (TASR) – Ferratový svet na Skalke má ďalšiu atrakciu. Na konci visutého lanového mosta, ktorý bol otvorený v auguste, teraz pribudla aj vyhliadková lávka s preskleným zakončením. TASR o podrobnostiach informoval primátor Kremnice Alexander Ferenčík.



„Idea vznikla už počas výstavby ferrát. Inšpirovali sme sa vo svete, no, samozrejme, sme nemohli ísť do takého extrému ako v Číne, kde majú podobnú lávku s praskajúcim sklom,“ poznamenal Ferenčík. Tá na Skalke však podľa primátora ponúka prekvapenie, ktoré ľudia odhalia pri jej návšteve. „Nechceme to medializovať, aby sme návštevníkov nepripravili o tento zážitok,“ vysvetlil Ferenčík.



Vyhliadková lávka ponúka výhľady na Turčiansku dolinu, hrebeň Kremnických vrchov aj Krížnu vo Veľkej Fatre. Lávka je ľahko dostupná po lesnom chodníku a na jej návštevu nie je potrebné zdolávať žiadnu z miestnych ferratových ciest.



Samospráva chcela investíciu za viac ako 11.000 eur bez DPH stihnúť ešte v septembri, realizácia sa nakoniec najmä pre technické problémy predĺžila. „S financiami, materiálom aj prácami mestu pomohli naši partneri v podobe rôznych organizácií a spoločností,“ povedal Ferenčík s tým, že samospráva má ešte mnoho nápadov na ďalšie projekty, veci však prezentujú radi, až keď sú hotové. „V budúcom roku sme chceli vybudovať 1100 metrov dlhý zipline. Otázkou je, či sa nájde dosť financií a dosť bláznov, ktorí by nás podporili,“ dodal Ferenčík.