Na Skalke spojazdnili po 19 rokoch systém zasnežovania bežeckých tratí
Autor TASR
Kremnica 8. januára (TASR) - Na Skalke pri Kremnici, ktorá je označovaná ako raj pre bežkárov, sfunkčnili po 19 rokoch systém zasnežovania bežeckých tratí. Mesto a miestna komunita veria, že funkčný systém zasnežovania prispeje k stabilnejšej a dlhšej bežkárskej sezóne. TASR o tom informovala koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková.
Aj napriek tomu, že stredisko leží v nadmorskej výške približne 1200 metrov nad morom, v posledných rokoch sa tu snehové podmienky výrazne zhoršili, čo negatívne ovplyvňuje bežecké lyžovanie a podujatia na Skalke. Keďže by bez technického snehu stredisko do budúcnosti fungovať nemohlo, rozhodli sa podľa kremnického poslanca a jedného z iniciátorov zasnežovania Viktora Setnického obnoviť a sprevádzkovať systém zasnežovania bežeckých tratí v okolí Štadióna Rudolfa Čillíka.
„Pôvodný zasnežovací systém je súčasťou inline dráhy vybudovanej v roku 2007. Napriek tomu, že už vtedy disponovala potrubím pre zasnežovanie, systém sa nikdy nepodarilo uviesť do plnohodnotnej prevádzky pre viaceré technické problémy. V roku 2025 sa preto pristúpilo k rozsiahlej oprave a oživeniu pôvodného potrubia,“ priblížil.
Ako dodal, na projekte sa podieľalo mesto aj miestni lyžiarski nadšenci. Keďže k systému existovala len minimálna dokumentácia, išlo podľa jeho slov o náročnú technickú úlohu - od opráv potrubia, cez nastavenie tlakovej sústavy dodávky vody až po výmenu hydrantu len deň pre začiatkom vianočných sviatkov.
Primátor Kremnice Martin Novodomec považuje sfunkčnenie systému zasnežovania za veľký prínos pre stredisko. „Mesto má do budúcnosti záujem skvalitňovať podmienky na bežkovanie aj s cieľom predlžovania zimnej bežkárskej sezóny, keďže sú od toho závislé aj rôzne preteky, ktoré miestne organizácie usporadúvajú, ako aj pre samotné športové vyžitie,“ podotkol.
Dnes systém tvorí potrubie tlakované čerpacou stanicou, uložené v zemi v okolí inline dráhy, na ktorom je osadených šesť hydrantov. Tie slúžia na pripojenie snežných diel a snežných tyčí, ktoré je možné podľa potreby jednoducho napojiť a presúvať na rôzne úseky trate. Setnický doplnil, že decembrová skúška systému ukázala, že zasnežovanie je funkčné a schopné pokryť potreby lyžiarov na tratiach v okolí štadióna.
„V súčasnosti systém funguje s podporou dvoch snežných diel a jednej snežnej tyče a umožňuje postupne vytvárať dostatočnú vrstvu snehu na celej okruhovanej časti trate,“ doplnil Setnický. Funkčný systém zasnežovania je podľa iniciátorov projektu dôležitým krokom k stabilnejšej a dlhšej sezóne, čo okrem samotných bežkárov pocítia aj subjekty poskytujúce služby v meste a na Skalke.
