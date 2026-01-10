Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Skalke sú pre majstrovstvá v behu na lyžiach obmedzenia na tratiach

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Pre verejné bežkovanie bude slúžiť inline dráha na hrebeň, severný okruh a tiež južný okruh.

Kremnica 10. januára (TASR) - Na Skalke pri Kremnici sa počas víkendu (10. a 11. januára) konajú Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, z toho dôvodu musia návštevníci strediska počítať s obmedzeniami na tunajších bežeckých tratiach.

Ako informovali organizátori, štandardné trate v okolí Štadióna Rudolfa Čillíka - dvojka, trojka, štvorka a päťka, budú počas konania pretekov uzatvorené. „Pre verejné bežkovanie bude slúžiť inline dráha na hrebeň, severný okruh a tiež južný okruh,“ uviedli organizátori.
