Na Skalke začali s umelým zasnežovaním bežkárskych tratí

Kremnica 7. februára (TASR) - Na Skalke pri Kremnici, ktorá je označovaná aj rajom pre bežkárov, začali pre nedostatok prírodného snehu so zasnežovaním bežkárskych tratí. TASR o tom informovala koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková.



Umelý sneh v stredisku zatiaľ vyrábajú za pomoci jedného snežného dela a aktuálne sú vďaka umelému snehu dobré snehové podmienky na Štadióne Rudolfa Čillíka či in-line okruhu. Obmedzené podmienky sú zatiaľ na tratiach v okolí štadióna, aj tu sa však postupne počíta s navážaním umelého snehu na kritické úseky.



Primátor Kremnice Martin Novodomec konštatoval, že do umelého zasnežovania sa pustili v tejto zimnej sezóne po prvý raz a stretli sa s priaznivými reakciami návštevníkov strediska.



"Pre nás to predstavuje nové výzvy aj do budúcnosti, keďže zimy sú v posledných rokoch slabé a ani v stredných a vyšších horských polohách sa nedá spoľahnúť na prírodný sneh. Sme preto radi, že vďaka umelému zasnežovaniu dokážeme pre bežkárov vytvoriť priaznivé podmienky," poznamenal.



Podľa riaditeľky kultúrneho a informačného centra Zuzany Tileschovej zasnežovaniu nahráva aj zmena počasia, ktorá priniesla nočné mrazy. "Zasnežovanie financuje a zastrešuje mesto Kremnica z vyzbieraného vstupného za bežecké trate," podotkla s tým, že pri ňom spolupracujú s ďalšími partnermi.



Mesto avizuje, že vzhľadom na meteorologické predpovede počasia bude umelé zasnežovanie pokračovať aj v najbližších dňoch. Všetky aktuálne informácie týkajúce sa snehových podmienok a úpravy bežeckých tratí na Skalke nájde verejnosť na webovej stránke pre bežkárov www.bezkarsketrateskalka.sk.



Stredisko Skalka je od Kremnice vzdialené 11 kilometrov a leží v nadmorskej výške okolo 1200 metrov. Milovníci bežkovania tu nájdu takmer 100 kilometrov bežeckých trás.