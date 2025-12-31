Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Skalku pri Kremnici sa počas prázdnin dostanú turisti aj minibusom

Mesto v tejto súvislosti upozornilo, že na Skalku denne premáva aj autobus SAD Zvolen s odchodom z kremnickej autobusovej stanice o 9.00 h.

Autor TASR
Kremnica 31. decembra (TASR) - Na Skalku pri Kremnici sa počas vianočných prázdnin dostanú návštevníci pohodlne aj autobusovou prepravou. Mesto Kremnica informovalo, že do 7. januára premáva denne na Skalku minibus.

Do lyžiarskeho strediska odchádza minibus z parkoviska Jeleň, a to denne o 10.00 h, 11.00 h, 13.00 h a 15.00 h. Zo Skalky sú jeho odchody do Kremnice naplánované o 10.30 h, 11.30 h, 13.30 h a 15.30 h.

Mesto v tejto súvislosti upozornilo, že na Skalku denne premáva aj autobus SAD Zvolen s odchodom z kremnickej autobusovej stanice o 9.00 h.
