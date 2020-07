Na Škapuliarskej púti sa zídu slovenskí i maďarskí veriaci

Topoľčianky 9. júla (TASR) – V Topoľčiankach sa počas víkendu zídu veriaci z celého Slovenska na tradičnej Škapuliarskej púti. So svojou viac ako 300-ročnou históriou patrí k najstarším v strednej Európe. Tento rok sa na nej pútnici zídu už po 334-krát.



Samotnej púti predchádza takzvané triduum, teda trojdňová duchovná príprava, počas ktorej sa už od stredy 8. júla konajú sväté omše zamerané na rôzne témy. Hlavný program sa začne v sobotu 11. júla svätou omšou za nové kňazské a rehoľné povolania. Nasledovať budú krížové cesty pre slovenských i maďarských pútnikov. Večer sa bude konať slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude diecézny biskup v Szombathely János Székely. Súčasťou sobotného programu bude aj prijímanie nových členov do Škapuliara. Nedeľný program púte vyplnia viaceré sväté omše pre slovenských i maďarských pútnikov.



Púť v Topoľčiankach patrí k najstarším v strednej Európe. Jej história siaha do 17. storočia a viaže sa k púti Alžbety Rákoczyovej-Erdödy do Svätej zeme na znak vďaky za víťazstvo v bitke proti Turkom pri Viedni. Neskôr od pápeža Inocenta XI. dostala povolenie založiť na svojom panstve v Topoľčiankach Bratstvo svätého Škapuliara. Pápež súhlasil aj s realizáciou každoročnej púte na sviatok Škapuliarskej Panny Márie. Prvá púť sa konala 16. júla 1686 a odvtedy sa tu veriaci schádzajú každoročne.