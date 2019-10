Na skelete Hirošimy sú špeciálne plašiče proti premnoženým holubom

Bratislava 26. októbra (TASR) – Obyvatelia z okolia skeletu obchodného domu v bratislavskom Ružinove, ľudovo nazývaného "Hirošima", sa už dlhšie sťažujú na premnožené holuby, ktoré znečisťujú okolie stavby. Nový majiteľov skeletu spolu s mestskou časťou sa situáciu rozhodli skúsiť vyriešiť osadením plašičov, ktoré sa využívajú napríklad v rakúskych vinohradoch na ochranu úrody či niektorých mestách západnej Európy.



"V poslednom čase pribudol určitý počet holubov k už existujúcemu kŕdľu v okolí skeletu. Počas dňa sa prevažne zdržujú, vyhrievajú na šikmej streche Kultúrneho domu Ružinov, no Hirošimu využívajú ako miesto úkrytu pred nepriaznivým počasím a pred vyrušovaním," uviedol pre TASR Maroš Havran, mediálny zástupca MiddleCap Group.



Na streche skeletu tak skúšobne pribudli dva osem metrov vysoké pružné teleskopické plašiče holubov. "Na ich konci sú zavesené špeciálne makety dravých vtákov, v tomto prípade sokolov, vo zväčšenej mierke, ktoré sa v povetrí hýbu a pripomínajú letiaceho dravca," priblížil Havran s tým, že najbližšie dni budú stavbu sledovať a následne vyhodnotia efektivitu tohto nástroja.



Takéto ekologické a neinvazívne riešenie víta aj ružinovský starosta Martin Chren. "Nie je veľmi šťastné mať uprostred hustého osídlenia miesto, kde sa môžu holuby koncentrovať a premnožovať. Najmä z pohľadu hygieny, takže je určite lepšie, ak sa ich podarí rozptýliť v priestore," poznamenal s tým, že na problematiku a sťažnosti upozornil miestny poslanec Matúš Méheš.



Objednávku a dodanie plašičov následne zabezpečil investor na vlastné náklady. Na otázku, ako dlho by plašiče mali byť na streche osadené, starosta poznamenal, že tak dlho, ako budú plniť svoju funkciu, kým si na ne holuby nezvyknú. "Uvidíme, či sú naše holuby výrazne prefíkanejšie ako tie rakúske, kde takéto plašiče fungujú dlhodobo," doplnil Chren s tým, že aby "dravce" len tak ľahko "neodleteli", k flexibilnej tyči sú pripevnené pevným lankom.



Pozemok je v súčasnosti oplotený a spolu so skeletom vyčistený od náletových drevín a nahromadeného odpadu.