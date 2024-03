Na školách chýbajú učitelia, ktorí zapájajú žiakov do dobrovoľníctva

Bratislava 7. marca (TASR) - Na školách chýbajú učitelia či vychovávatelia, ktorí by aktívne zapájali žiakov do dobrovoľníctva. Aj tento fakt ovplyvňuje, že záujem detí a mladých o dobrovoľníctvo od pandémie klesá. TASR o tom informovala riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) Michaela Bagalová.



"Na školách chýbajú pedagógovia alebo vychovávatelia, ktorí by aktívne vyhľadávali a plánovali zapájanie tried do dobrovoľníctva," zhodnotila Bagalová. Dobrovoľníctvo pritom podľa riaditeľky BDC rozširuje skúsenosti, praktické znalosti a ponúka nový pohľad na rôzne znevýhodnené skupiny ľudí či životné prostredie.



Ako avizovala, dobrovoľníctvo na školách je celoročný program BDC. Mladí ľudia do 18 rokov najskôr absolvujú Zoznamku s dobrovoľníctvom, workshopy so slovenskými aj zahraničnými dobrovoľníkmi a nakoniec sa zapájajú do pomáhania iným. Počas májového Týždňa dobrovoľníctva pripraví BDC pre žiakov a študentov v Bratislavskom kraji niekoľko dobrovoľníckych príležitostí, priblížila riaditeľka centra.



Zapájanie žiakov a študentov do dobrovoľníctva vníma ako kľúčové pre rozvoj filantropie a charakterovej formácie aj riaditeľ kancelárie Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák. "Zmysluplné dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí sú výborným nástrojom na všestranný rozvoj kompetencií, kde sa môžu naučiť zručnosti pre 21. storočie v bezpečnom a podnetnom prostredí," dodal.