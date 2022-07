Na školách Košického kraja pribúdajú nielen dažďové záhrady

Košice 14. júla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja (DCKK) pokračuje v budovaní vodozádržných opatrení. Na krajských školách tak aj počas leta vznikajú dažďové záhrady, na ktorých pracujú dobrovoľníci i samotní stredoškoláci.



Na vytvorení jednej dažďovej záhrady pracuje približne desať až 15 dobrovoľníkov. Zo 100-metrovej strechy dokáže jeden štvorcový meter záhrady zachytiť až 600 litrov vody, informoval kraj. Aktivity sú súčasťou krajského Programu obnovy krajiny.



Minulý školský rok sa stredné školy zapojili do krajskej súťaže Voda nad zlato, v rámci ktorej študenti predkladali projekty zamerané na zadržiavanie vody, zlepšenie biodiverzity a klímy. "Koncom augusta pribudnú k už existujúcim dažďovým záhradám aj jazierka na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Strážskom a následne aj na SOŠ veterinárnej v Barci," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Dobrovoľníci na košickom Sídlisku Ťahanovce pokračujú vo vyberaní betónových žľabov, ktoré nahrádzajú suchými potôčikmi z priepustného štrku. Betónové žľaby sa premenili na zelenšie alternatívy vo vnútrobloku Pekinská a napríklad na Aténskej ulici vznikol retenčný priestor. Efektívne využívanie dažďovej vody, ktorá neskončí v kanalizácii, realizujú prostredníctvom zrezania a presmerovania odkvapových zvodov. Takýmto spôsobom odpojili zvody od kanalizácie na budove telocvične Základnej školy Krosnianska 2 v Košiciach, ktoré presmerovali do zberných nádob. Polievať ňou budú vlastnú bylinkovú záhradu v rámci environmentálnej výchovy. Dažďová záhrada tiež pribudla v Materskej škole Palárikova a návrh ďalšej pripravujú pre základnú školu v Krásnej.



"Naďalej pokračujeme v propagácii projektu Voda nie je odpad a veríme, že podobne ako vlani, aj tento rok odpojíme okolo 50 zvodov v domácnostiach a bytových domoch. Toto leto plánujeme workshop k dažďovým záhradám na Tokaji a v Borši a workshop pre tehlové bytovky v mestskej časti Košice – Juh. Prieskum ukázal, že práve táto košická mestská časť je najviac prehriata. Preto by bolo vhodné, aby sa od zvodov odpojili tiež, keďže výpar vody im naozaj chýba," priblížila predsedníčka DCKK Miroslava Langerová.



Dobrovoľníci pomáhajú aj s revitalizáciou Račieho potoka. Po ňom je naplánovaná úprava Myslavského potoka, do ktorej by mali byť zapojení aj rómski dobrovoľníci z Luníka IX.