Na školách Prešovského kraja je pre 2. kolo skúšok voľných 700 miest

Prešov 13. júna (TASR) - Stredné školy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) majú pred druhým kolom prijímacích pohovorov voľných ešte 540 miest v študijných a učebných odboroch a ďalších 161 miest v dvojročných odboroch. Voľné miesta sú na troch gymnáziách, ako aj v gastro odboroch a službách, v oblasti techniky, elektrotechniky, strojárenstva i umenia. Druhé kolo prijímačiek sa má uskutočniť 18. júna 2024. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Najviac voľných miest majú pre budúcich prvákov k dispozícii podľa jej slov stredné školy PSK z okresu Bardejov (83) a z okresu Poprad (74). "Kežmarský okres hlási 64 voľných miest, okres Humenné ich má k dispozícii 63, Staroľubovniansky a Levočský po 51 a Prešovský 46. Stredné školy kraja v okrese Vranov nad Topľou majú stále voľných 37 miest, v okrese Sabinov 34, v okrese Medzilaborce 15, v Sninskom 13, vo Svidníckom osem miest a stropkovské školy jedno voľné miesto pre odbor mechanik elektrotechnik," uviedla Jeleňová.



Zo 16 gymnázií, z čoho tri sú organizačné zložky spojenej školy, kde sa pre školský rok 2024/2025 vytvorilo 892 miest, je pred druhými prijímačkami k dispozícii ešte 25 voľných miest na troch z nich. Konkrétne v Spojenej škole J. Henischa, org. zložka Gymnázium, na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a na Gymnáziu J. F. Rimavského v Levoči.



"V rámci stredných odborných škôl ostalo najviac neobsadených miest v odboroch zameraných na gastrosféru, a to vyše 70. V rámci služieb, ekonomiky a hotelierstva je to 34 miest a v odboroch kaderník a vizážista niečo vyše desať miest," povedala Jeleňová.



Voľné miesta majú aj odbory z oblasti drevárskej výroby a spracúvania dreva (vyše 50), z oblasti mechaniky (približne 50), techniky (49), ale aj elektrotechniky (40). Takmer 50 miest je stále k dispozícii v odboroch murár, tesár, inštalatér a podlahár, v prípade autoopravárov je to viac ako desať miest. V dizajnérskych a výtvarných odboroch, ktoré majú v portfóliu školy umeleckého priemyslu, 14 miest.



Bližšie informácie k prijímacím pohovorom majú školy zverejnené na svojich webových stránkach.