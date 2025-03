Na školách v P. Bystrici spustili projekt na podporu duševného zdravia

Považská Bystrica 5. marca (TASR) - V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica spustili v stredu pilotný projekt aplikácie, ktorá má školákom so psychickými problémami sprístupniť pomoc. O projekte informovali mesto a autor aplikácie Filip Pastorek.



"Aplikácia Amigo na podporu duševného zdravia na školách má odstrániť bariéry, ktoré deťom stoja v ceste k pomoci. V rámci školy sa v spolupráci so školským psychológom aplikácia zaregistruje, žiaci dostanú prístup do aplikácie, kde si urobia úvodné testovanie a následne v prípade potreby môžu požiadať o pomoc, prípadne odkonzultovať problém," priblížil Pastorek s tým, že aplikácia je prvou svojho druhu na Slovensku, ambíciou je aplikovať ju na ďalšie školy na Slovensku.



Ako uviedla školská psychologička Dominika Makynová, podľa celosvetového výskumu každé siedme dieťa trpí psychickou poruchou. Medzi najčastejšie patria depresivita, úzkosť, porucha pozornosti s hyperaktivitou či samovražedné sklony. "Je vedecky dokázané, že v Európe zomrie jedno až tri deti denne v dôsledku samovraždy. Po nehodách sú samovraždy druhou najčastejšou príčinou smrti mladých ľudí," zdôraznila psychologička.



Aplikácia pomôže deťom prekonať zábrany, aby oznámili svoj psychický stav odborníkom. Školský psychológ získa prehľad o psychických problémoch žiakov. V prípade rizika samovraždy aplikácia sprístupní psychológovi aj meno ohrozeného žiaka.



Považskobystrický primátor Karol Janas vyzdvihol fakt, že aplikácia vznikla v spolupráci s odborníkmi - školskými psychológmi a psychiatrami. Najskôr ju spustili na druhom stupni mestských základných škôl v meste, primátor verí, že jej zavedenie v Považskej Bystrici bude inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávy.



"Dôležité budú prvé výsledky, podľa ktorých sa dozvieme, aký je stav duševného zdravia na našich školách. Oveľa dôležitejšie však je, že je tam priamy kontakt na odborníkov, ktorí môžu deťom poradiť a pomôcť," zdôraznil Janas.