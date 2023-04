Na školách v Prešovskom kraji vzniknú nové oddychové zóny

Prešov 28. apríla (TASR) - Na školách v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) vzniknú nové oddychové zóny, dokonca aj z pneumatík. Školské parlamenty sa mohli aj v tomto roku zapojiť do grantovej výzvy #zlepšimeto, ktorá pomáha skvalitniť život mladým ľuďom na stredných školách v regióne. V tomto ročníku uspelo v programe realizovanom Radou mládeže Prešovského kraja (RMPK) a PSK osem projektov v celkovej sume vyše 3900 eur. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Gymnazisti z Bardejova získali alokáciu 496 eur na projekt Mladí Stockelovci – aktívne a spolu. V rámci neho pripravia bohatý program imatrikulácie prvákov a aktivity zamerané na dobrovoľníctvo, zvýšenie spolupatričnosti medzi žiakmi školy, vytváranie vzájomného puta a povedomia odkazu L. Stöckela.



"V Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Starej Ľubovni vytvoria vďaka dotácii 500 eur oddychovú Pneuzónu. Na tento účel zrecyklujú starý školský nábytok aj 50 pneumatík a naplnia tak hlavný cieľ projektu, ktorým je udržateľnosť," povedala Lehotská.



Školský parlament Evanjelickej spojenej školy v Prešove získal alokáciu 500 eur na zámer Switch up. V novej zóne budú žiaci realizovať stretnutia na tému psychohygieny a komunikácie, workshopy i rôzne teambuildingové aktivity.



"The stege is... Ours je názov úspešného projektu školského parlamentu Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni, podporeného rovnako dotáciou 500 eur. Žiaci pretvoria staromódnu chodbu na svieži moderný priestor - malú tribúnu s tulivakmi, paletovým nábytkom a maľbami na stenách," doplnila Lehotská.



V Spojenej škole vo Svidníku vďaka 500-eurovej dotácii zrealizujú projekt Voda nás spája s viacerými aktivitami. Pôjde o vzdelávanie v environmentálnych témach.



V altánku v areáli Gymnázia sv. J. Zlatoústeho v Humennom vytvoria jeho žiaci za 405 eur relaxačnú zónu, kde budú tráviť čas a počas teplých dní diskutovať napríklad aj o ekológii a environmentálnych témach.



Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická v Prešove bude mať za 500 eur novú chill zónu. Žiaci si znovu pomôžu paletami, z ktorých vytvoria atraktívne sedenie a na steny pridajú maľby elektrikárskych značiek.



SPŠ stavebná v Prešove si vo svojich priestoroch vďaka dotácii 500 eur vytvorí takzvaný Šachground. Bude to zóna na hranie šachu aj šachové turnaje. Projekt však rieši i aktuálne problémy žiakov napríklad slabú koncentráciu, nedostatok kritického myslenia a podobne.