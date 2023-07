Na školách v Prievidzi bude pomáhať cez národný projekt 30 asistentov

Prievidza 17. júla (TASR) - Žiakom a pedagógom na základných a materských školách v Prievidzi bude pomáhať 30 asistentov. Uplatnenie nájdu v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3. Mesto pôvodne žiadalo o vyšší počet pozícií. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Do výzvy národného projektu sa zapojili všetky základné školy (ZŠ) aj materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. "Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom pôsobenia pomáhajúcich profesií podporiť zabezpečenie rovností príležitostí vo vzdelávaní," pripomenula Krajčiová.



ZŠ mali spolu požiadavku na 30 asistentov, jedného psychológa a jedného špeciálneho pedagóga. Z projektu do ZŠ nakoniec pridelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR 26 asistentov, šesť bude na ZŠ na Rastislavovej ulici, po päť bude pôsobiť na ZŠ Mariánskej ulici a ZŠ na Ulici S. Chalupku, na ZŠ s MŠ na Ulici P. Dobšinského budú štyria a traja na ZŠ s MŠ Malonecpalskej ulici a ZŠ na Ulici energetikov.



Vyšší počet asistentov žiadali i MŠ, a to desať. Z projektu im rezort pridelil štyroch. Pôsobiť budú na MŠ na Ulici M. Mišíka, MŠ na Ulici A. Mišúta, MŠ na Nábreží sv. Cyrila a v MŠ na Malonecpalskej ulici.



"Takéto rozsiahle zapojenie do projektu bolo náročné aj pre odbor školstva, najmä v prípade MŠ, keďže sú bez právnej subjektivity, celú administratívu za každú MŠ robil odbor školstva," priblížila vedúca odboru školstva mestského úradu Beáta Révayová.



Okrem projektu na asistentov učiteľa mesto podalo žiadosť na asistentov učiteľa financovaných zo štátneho rozpočtu, tento prídel zatiaľ rezort školstva nevyhodnotil.



"Mám veľkú radosť, že v projekte Pomáhajúce profesie 3 sme boli takto úspešní a v novom školskom roku zvýšime úroveň poskytovania starostlivosti pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v našich základných a materských školách," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.