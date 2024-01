Na školách v Rači fungujú podporné tímy, plánujú sa tiež prednášky

Bratislava 15. januára (TASR) - Na školách, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavská Rača, fungujú veľmi dobre podporné tímy, sociálny pedagóg a psychológ. Mestská časť zároveň nadviazala spoluprácu s políciou, naplánované sú prednášky na viaceré dôležité témy. Pre TASR to uviedla vedúca račianskeho školského úradu Adela Porvazníková.



"Podporné tímy už pri prvotnom probléme vedia eliminovať rozvinutie do väčších rozmerov. Pracujú s jednotlivcom aj s celým kolektívom dotknutých žiakov," skonštatovala Porvazníková s tým, že na školách sa v spolupráci s políciou plánujú aj prednášky na tému bezpečnosti, trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých či šikanovania.



V rámci bezpečnostných opatrení majú všetky základné školy uzamknutý vchod. Pri vstupe je tak potrebné zahlásiť sa na vrátnici. Žiaci a zamestnanci sa do školy dostávajú zaevidovaním cez dochádzkový systém pri vstupe do školy. Prípadné ďalšie kroky na zvýšenie bezpečnosti a elimináciu možných rizík majú byť prekonzultované na porade s riaditeľmi škôl i vedením mestskej časti.



Samospráva priznáva, že pri zavádzaní opatrení sa prekážky nájdu vždy, či už finančné alebo legislatívne. "Budeme hľadať najlepšiu cestu ako zvýšiť bezpečnosť na školách v prospech žiakov, zamestnancov, ako aj rodičov a priateľov školy," poznamenala Porvazníková s tým, že zapojeniu do výziev avizovaných štátom sa nebránia.



Ministerstvo vnútra SR v spúšťa bezpečnostný audit na základných a stredných školách. V pondelok o tom informoval šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po rokovaní s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD). Avizuje aj prípravu dotazníka pre vysoké školy.



Téma bezpečnosti na školách sa stala aktuálne diskutovanou po minuloročnej decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v centre Prahy.