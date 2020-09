Na školách v Medzilaborciach začínajú vyučovať rusínsky jazyk

Medzilaborce 2. septembra (TASR) – Nový školský rok so sebou na dvoch základných mestských školách v Medzilaborciach priniesol zavedenie rusínskeho jazyka do vyučovacieho procesu ako riadneho predmetu. Podľa primátora mesta Vladislava Višňovského ide o logický krok, predseda miestnej organizácie Rusínskej obrody na Slovensku Vladimír Protivňák to vníma ako historický okamih.



"Je viac ako logické, že v Medzilaborciach sa začína výučba rusínskeho jazyka. K rusínskej národnosti sa tu prihlásila väčšina obyvateľov, cítime preto potrebu, aby sa rusínsky jazyk vyučoval na základných školách," povedal Višňovský pre TASR s tým, že v meste sa tak nadviaže na tradíciu spred viac ako 20 rokov, keď bolo vyučovanie rusínskeho jazyka na školách bežné. Ako dodal, postupné zoznamovanie sa detí s azbukou im bude slúžiť ako obohatenie do budúcna. "Rusínsky jazyk, keďže je v azbuke, je blízky ukrajinskému a ruskému jazyku," vysvetlil.



Podľa Protivňáka je zavedenie výučby rusínskeho jazyka do vyučovacieho procesu príležitosťou na to, aby boli deti a mládež pozitívne ovplyvnení vo vnímaní svojho pôvodu a regiónu. "Deti sa budú postupne zoznamovať s tradíciami, zvykmi, jedlami, históriou, ktoré tento región a ľudia žijúci v ňom užívajú," uviedol.



Vyučovanie rusínskeho jazyka ako riadneho predmetu v rozsahu jednej hodiny týždenne zaviedli v prvom ročníku obe mestské základné školy (ZŠ). Ako pre TASR ozrejmil riaditeľ ZŠ na Duchnovičovej ulici Ivan Štefanko, spomedzi 37 žiakov, ktorí v stredu nastúpili do prvého ročníka, prejavilo o výučbu rusínskeho jazyka záujem približne 70 percent z nich. "Tešíme sa na to, máme kvalifikovaných učiteľov. Nebude to výučba klasického jazyka ako cudzieho jazyka vrátane výučby azbuky, možno neskôr, tak, aby sme deti príliš nezaťažovali. Skôr sa zameriame na to, aby deti vedeli a nehanbili sa za to, že sú 'Rusnaci'," doplnil.