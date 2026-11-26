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Na škole v Rožňave sa uskutoční taktické cvičenie
Cvičenie v priestoroch strednej školy na rožňavskom Námestí 1. mája je naplánované od 9.00 do 13.00 h.
Autor TASR
Rožňava 26. novembra (TASR) - V priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Rožňave sa vo štvrtok uskutoční súčinnostné cvičenie zložiek integrovaného záchranného systému s názvom AMOK. V okolí školy môžu občania zaznamenať zvýšený pohyb zasahujúcich zložiek. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Cvičenie v priestoroch strednej školy na rožňavskom Námestí 1. mája je naplánované od 9.00 do 13.00 h. „Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť, koordináciu a vzájomnú spoluprácu jednotlivých zložiek pri riešení mimoriadnych udalostí,“ priblížila polícia.
V súvislosti s cvičením môžu obyvatelia v okolí školy zaznamenať zvýšený pohyb zasahujúcich zložiek a zásahových vozidiel, objaviť sa môžu aj zvukové výstražné znamenia. „Upozorňujeme verejnosť, že ide o vopred plánované cvičenie, nie o skutočnú mimoriadnu udalosť,“ uviedla polícia s tým, že obyvateľov žiada o zachovanie pokoja a rešpektovanie prípadných pokynov zasahujúcich zložiek.
Cvičenie v priestoroch strednej školy na rožňavskom Námestí 1. mája je naplánované od 9.00 do 13.00 h. „Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť, koordináciu a vzájomnú spoluprácu jednotlivých zložiek pri riešení mimoriadnych udalostí,“ priblížila polícia.
V súvislosti s cvičením môžu obyvatelia v okolí školy zaznamenať zvýšený pohyb zasahujúcich zložiek a zásahových vozidiel, objaviť sa môžu aj zvukové výstražné znamenia. „Upozorňujeme verejnosť, že ide o vopred plánované cvičenie, nie o skutočnú mimoriadnu udalosť,“ uviedla polícia s tým, že obyvateľov žiada o zachovanie pokoja a rešpektovanie prípadných pokynov zasahujúcich zložiek.