Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. november 2025Meniny má Félix
< sekcia Regióny

Na škole v Sečovciach sa koná cvičenie záchranných zložiek

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Počas cvičenia bude v okolí školy zvýšený pohyb policajtov, hasičov, záchranárov a služobných vozidiel.

Autor TASR
Sečovce 20. novembra (TASR) - V priestoroch Spojenej školy na Kollárovej ulici v Sečovciach sa vo štvrtok od 9.00 do 13.00 h uskutoční vopred plánované profesionálne cvičenie záchranných zložiek s názvom AMOK. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Počas cvičenia bude v okolí školy zvýšený pohyb policajtov, hasičov, záchranárov a služobných vozidiel. „Nejde o skutočný zásah, ale o tréning, ktorý slúži na zlepšenie pripravenosti v krízových situáciách. Prosíme obyvateľov aj okoloidúcich, aby zachovali pokoj a situáciu nevyhodnocovali ako reálne ohrozenie,“ uviedla polícia.

Policajti budú na mieste počas celého priebehu cvičenia dohliadať na bezpečnosť.



.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident prijal demisiu P. Kmeca

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.