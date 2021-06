Na skrášlenie okolia sa dá od mesta Humenné získať až 800 eur

Humenné 1. júna (TASR) – Skrášliť okolie sa v meste Humenné dá i tento rok s finančnou podporou samosprávy. Správna rada Komunitnej nadácie mesta Humenné v pondelok 31. mája prehodnotila podmienky regrantingového programu Skrášľujem svoje mesto a zvýšila výšku poskytovaného grantu. Informovala o tom na internetovej stránke mesta Veronika Lattová z tlačového referátu mestského úradu.



"Ide o jeden z veľmi pekných projektov komunitnej nadácie. Myslím, že sa medzi Humenčanmi ujal a vytvorilo sa aj veľa krásnych predzáhradiek," zhodnotil skúsenosti s projektom za uplynulé dva roky primátor mesta Miloš Meričko. Podľa slov predsedu správnej rady nadácie Miroslava Turčana sa vlani vyhlásili dve kolá výzvy, v rámci ktorých nadácia podporila 15 projektov. "Okrem toho sme z nadácie vyčlenili financie aj pre obyvateľov zasiahnutých povodňami, či na pomoc ľuďom bez domova," doplnil k využitiu nadačných financií.



Ako Turčan ozrejmil, hlavným cieľom aktuálnej výzvy je skrášlenie okolia a zároveň aj vlastná iniciatíva, svojpomocná práca. Kým v uplynulých rokoch sa mohli žiadatelia uchádzať o príspevok do výšky 500 eur, po novom je to až 800 eur. Spolufinancovanie úspešným žiadateľom sa očakáva vo výške desiatich percent. "O grantový príspevok môžu požiadať fyzické osoby alebo organizácie – občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov, materské a základné školy, cirkvi alebo iné inštitúcie, ktoré pôsobia na území mesta," dodal Turčan s tým, že podať žiadosť o príspevok je možné na predpísanom tlačive dostupnom na webovom sídle mesta do 15. júna.