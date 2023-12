Na Slaneckej ceste v Košiciach bude do pondelka presmerovaná doprava

Košice 8. decembra (TASR) - Na rekonštruovanej Slaneckej ceste v Košiciach dôjde počas piatka k zmene organizácie dopravy od križovatky s Galaktickou ulicou po koniec úseku v smere do Krásnej. Dôvodom je kladenie obrusnej vrstvy asfaltu v uvedenom úseku a v križovatkách Galaktická a Meteorová. Zmeny potrvajú do pondelka (11. 12.). Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



"Po dokončení a otvorení križovatky Galaktická bude v smere do Krásnej vytvorená jednosmerka po Slaneckej ceste. V opačnom smere z Krásnej do Košíc budú vodiči využívať jednosmerku cez vnútrosídliskovú Talinskú ulicu a späť na Slaneckú cestu sa dostanú cez križovatku Galaktická," uvádza. V tejto súvislosti žiada obyvateľov sídliska, aby na Talinskej ulici neparkovali pozdĺžne pri chodníku.



Mesto zároveň apeluje na vodičov, aby sledovali dopravné značenie a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť 30 kilometrov za hodinu.