Na Slaneckej ceste v Košiciach dôjde k ďalším zmenám v doprave

Košice 9. apríla (TASR) - Na rekonštruovanej Slaneckej ceste v košickej mestskej časti Nad jazerom dôjde v utorok k presmerovaniu dopravy. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



V smere do Krásnej bude presmerovaná na pravú stranu v úseku od zjazdu z Nižných Kapustníkov až po koniec úseku, vrátane pravého mosta ponad Myslavský potok. "Jazdiť sa bude obojsmerne - jeden pruh pre vodičov smerujúcich do Krásnej, druhý pre smerujúcich do Košíc," uvádza.



Zároveň informuje, že v utorok sa začnú aj dokončovacie práce na napojení ľavého mosta ponad Myslavský potok, po ktorom motoristi doteraz jazdili.



Magistrát žiada vodičov o trpezlivosť, sledovanie a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a maximálnej povolenej rýchlosti 30 km/h.