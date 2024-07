Na slávnostiach v Detve je deviatykrát aj Krajanský dvor

Detva 12. júla (TASR) - Ukážky zo života a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí a ich tradičnej kuchyne sú súčasťou Krajanského dvora na folklórnych slávnostiach v Detve. Je to aj prezentácia duchovnej kultúry zahraničných Slovákov na jarmočnej scéne. TASR o tom za organizátorov informovala Milina Sklabinski z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.



Dodala, že deviatykrát v ňom môžu návštevníci ochutnať v stánkoch tradičné jedlá. Podľa receptov svojich predkov ich pripravujú zahraničí Slováci žijúci v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a Srbsku. "Máme aj výstavu z Chorvátska a folkloristov, deti z Ukrajiny," objasnila. V programoch na javisku bude aj prezentácia tradičných sviatočných a pracovných odevov zo slovenských dolnozemských obcí.



Súčasťou programu Slovákov žijúcich v zahraničí - Krajanskej nedele (14. 7.) budú folkloristi z Veľkej Británie, Rumunska, Srbska, Maďarska, Chorvátska i z Kalifornie. Krajanská nedeľa má na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve hlbokú tradíciu. Krajanov na podujatí víta pravidelne od roku 1974.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa tento rok konajú od 11. do 14. júla. Program s názvom Už mašinka pískala otvorí v piatok druhý deň slávností. Okrem folklórnych súborov z Podpoľania bude patriť aj hosťom z iných regiónov. Autori počas neho predstavia divákom časy z minulosti a zároveň to bude aj pohľad na tradície a folklór. Dej bude na železničnej stanici v Kriváni, ktorá bola od roku 1871 súčasťou novovybudovanej železničnej trate a zároveň dôležitou dopravnou tepnou regiónu. Od 21.30 h bude nasledovať program s názvom Valaštička moja, hlavným cieľom je spracovanie témy zbojníctva na Podpoľaní.