Na slávnostiach v Detve vystúpia už tradične aj zahraniční Slováci

Detva 24. júna (TASR) - Folkloristi z Veľkej Británie, Rumunska, Srbska, Maďarska, Chorvátska i z Kalifornie budú aj tento rok súčasťou programu Slovákov žijúcich v zahraničí - Krajanskej nedele na slávnostiach v Detve. TASR to povedal predseda Programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP) Roman Malatinec.



Program je už tradične sviatkom stretnutia Slovákov zo sveta. "Tento rok máme po súbehu námetov, ktoré vyhlásil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zmenu autora. Teším sa, ako poňali túto tému," spomenul. Tento rok účinkujúci pre divákov pripravujú program s názvom Blízki z ďaleka. Krajanská nedeľa má na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve hlbokú tradíciu. Krajanov na podujatí víta pravidelne od roku 1974. Na hlavnej scéne detvianskeho amfiteátra sa začne v nedeľu (14. 7.) popoludní.



Námet, scenár a réžiu záverečného programu 57. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve pripravil Igor Kovačovič. Sviatok na Detve budú tvoriť domáci účinkujúci i hostia z regiónov.



Prednostka mestského úradu Viera Trokšiar Bystrianska informovala, že pre májový atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zvýši mesto Detva na letných slávnostiach bezpečnosť. Dodala, že to teda súvisí s vyšším počtom zamestnancov súkromnej bezpečnostnej služby. Kontrola bude aj v miestach pre príchod hostí. Festivalu sa totiž obvykle zúčastňujú aj poslanci parlamentu či hlava štátu.



Podľa nej hovorili aj o tom, kde by bola v prípade vážnejšieho incidentu vhodná lokalita pre pristávanie vrtuľníka. "Bude to na ploche, kde je v súčasnosti parkovanie pre hostí," podotkla. Vysvetlila, že samospráva každý rok rieši bezpečnosť na festivale viacerými zložkami. Pre súkromnú bezpečnostnú službu vyhlasuje výberové konanie. Zvýšená bude aj protipožiarna ochrana.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa tento rok uskutočnia od 11. do 14. júla.