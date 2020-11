Na Sliači sa testuje v kúpeľoch, na ihrisku i vo vojenskej nemocnici

Sliač 8. novembra (TASR) – V meste Sliač sa antigénové testy vykonávajú aj vo vojenskej nemocnici či v areáli kúpeľov, kde sú aj počas operácie Spoločná zodpovednosť ubytovaní liečební hostia. Dlhé rady pred odberovými miestami sú však minulosťou prvého kola. TASR o podrobnostiach informovala primátorka Ľubica Balgová.



„Oba dni evidujeme veľmi pokojný priebeh. V nedeľu už nikde nie sú skoro žiadne rady, čaká sa iba na vyhodnotenie testov,“ potvrdila Balgová s tým, že zatiaľ bolo otestovaných viac ako 2000 obyvateľov kúpeľného mesta. Dlhé rady počas prvého kola sa podľa primátorky tvorili kvôli informáciám o tom, že hrozí nedostatok testov.



Obyvatelia si však pri testovaní pomáhajú aj sami. Podľa primátorky si navzájom telefonujú a informujú sa o stave pred odberovými miestami. „Niektorí občania pripravili online kamery, ktoré snímajú odberové miesta a my to zdieľame na sociálnych sieťach,“ ocenila Balgová.



V meste Sliač je k dispozícii päť odberových miest, medzi nimi aj vojenská nemocnica a kúpele. „Obe ponúkli svoju pomoc a poskytli aj kvalifikovaný zdravotnícky personál, čím nám tieto povinnosti odpadli,“ vysvetlila Balgová. Tvrdí tiež, že blízkosť vojenského veliteľstva, ktoré riadi operáciu testovania vo väčšine okresov Banskobystrického kraja, mestu žiadnu výhodu neprinieslo. „V prvom kole dokonca zvolili takú logistiku, že materiál sa ku nám dostal medzi poslednými,“ podotkla primátorka, no ocenila rýchlosť komunikácie armády so samosprávou.