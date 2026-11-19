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Na Sliači slávnostne otvorili zrekonštruované letisko
Na letisko sa stíhacie lietadlá presunú zo svojej súčasnej základne v Kuchyni na Záhorí.
Autor TASR
Sliač 19. novembra (TASR) - Na Sliači vo štvrtok slávnostne otvorili zrekonštruované letisko. Na vojenskom letisku budú mať zázemie nové stíhacie lietadlá F-16, ktoré už chránia slovenský vzdušný priestor. V príhovore o tom informoval premiér Robert Fico (Smer-SD).
Na letisko sa stíhacie lietadlá presunú zo svojej súčasnej základne v Kuchyni na Záhorí. „Na ochranu vzdušného priestoru potrebujeme aj príslušnú vojenskú infraštruktúru,“ povedal predseda vlády. Letisko obnovili za 18 mesiacov a za 49 miliónov eur. Premiér verí, že letisko sa rýchlo napojí na civilnú infraštruktúru, aby mohlo slúžiť nielen armáde, ale aj pre obyvateľov Banskobystrického kraja.
Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) označil otvorenie obnoveného letiska za ďalší z krokov k zavŕšeniu preberania suverénnosti nad ochranou vzdušného priestoru SR. Poznamenal, že pred zavedením civilných letov na Sliač treba vykúpiť pozemky, pretože mnohé z nich nie sú majetkovo vyrovnané. Následne podľa neho môžu v najbližších rokoch vybudovať nový civilný terminál.
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Miroslav Lorinc povedal, že pre OS je najdôležitejšie mať ideálne podmienky na to, aby zabezpečovali úlohy, ktoré majú zo zákona. Taktické letectvo OS SR je podľa neho jednou z mála spôsobilostí, ktoré musí plniť svoje úlohy už v stave bezpečnosti, teda v stave mieru. „A práve návrat na letisko Sliač, kde je dobudovaná infraštruktúra, vytvára ideálne podmienky na to, aby sme túto úlohu mohli začať plniť,“ konštatoval. Podotkol, že OS čaká ešte veľa úloh spojených s tým, aby túto spôsobilosť mohli rozbehnúť práve z letiska Sliač.
Na letisko sa stíhacie lietadlá presunú zo svojej súčasnej základne v Kuchyni na Záhorí. „Na ochranu vzdušného priestoru potrebujeme aj príslušnú vojenskú infraštruktúru,“ povedal predseda vlády. Letisko obnovili za 18 mesiacov a za 49 miliónov eur. Premiér verí, že letisko sa rýchlo napojí na civilnú infraštruktúru, aby mohlo slúžiť nielen armáde, ale aj pre obyvateľov Banskobystrického kraja.
Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) označil otvorenie obnoveného letiska za ďalší z krokov k zavŕšeniu preberania suverénnosti nad ochranou vzdušného priestoru SR. Poznamenal, že pred zavedením civilných letov na Sliač treba vykúpiť pozemky, pretože mnohé z nich nie sú majetkovo vyrovnané. Následne podľa neho môžu v najbližších rokoch vybudovať nový civilný terminál.
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Miroslav Lorinc povedal, že pre OS je najdôležitejšie mať ideálne podmienky na to, aby zabezpečovali úlohy, ktoré majú zo zákona. Taktické letectvo OS SR je podľa neho jednou z mála spôsobilostí, ktoré musí plniť svoje úlohy už v stave bezpečnosti, teda v stave mieru. „A práve návrat na letisko Sliač, kde je dobudovaná infraštruktúra, vytvára ideálne podmienky na to, aby sme túto úlohu mohli začať plniť,“ konštatoval. Podotkol, že OS čaká ešte veľa úloh spojených s tým, aby túto spôsobilosť mohli rozbehnúť práve z letiska Sliač.