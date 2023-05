Na Sliači vybudujú nové stojisko pre lietadlá za 6,5 milióna eur

Bratislava 3. mája (TASR) - Na leteckej základni Sliač vznikne nová parkovacia plocha s dvomi státiami pre taktické transportné lietadlá. Stojisko by malo stáť 6,5 milióna eur. Projekt bude spolufinancovaný zo zdrojov NATO. Začiatok obstarávania stavby v stredu odsúhlasila vláda.



"Cieľom navrhovanej investičnej akcie je vytvoriť stojisko medzi rolovacími dráhami G a H v priestore pred hangárom Vítkovice, s priamym napojením na rolovaciu dráhu L, ktoré umožní manévrovanie, parkovanie a manipuláciu s nákladom pre dve taktické transportné lietadlá," priblížil rezort. Ako dodal, investičná akcia je v súlade s inými pripravovanými projektami na Sliači.



Projekt sa má realizovať na základe potrieb NATO ako projekt programu bezpečnostných investícií NATO (NATO SecurityInvestmentProgramme - NSIP). "V rámci postupov NSIP bude projekt posudzovaný Výborom pre investície NATO, ktorý tiež môže upraviť výšku konečného podielu SR. Výbor tiež schvaľuje spôsob obstarania realizácie stavby," vysvetlil predkladateľ.



Stavba by sa mohla realizovať v období rokov 2023 - 2024. Presný termín a náklady budú známe po uskutočnení verejného obstarávania.



"Z tých 6,5 milióna, ktoré sú predpokladané náklady, približne milión zaplatíme my. Zvyšok zaplatí Severoatlantická aliancia zo svojho investičného programu," načrtol dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď. Pripomenul, že Sliač patrí medzi strategické vojenské letiská v rámci Aliancie. Vybudovanie stojiska je zároveň súčasťou komplexnej rekonštrukcie letiska. Stojisko má byť dokončené na budúci rok.