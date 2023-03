VIDEO:Na Sĺňave pri Piešťanoch umiestnili dva plávajúce vtáčie ostrovy

Piešťany 22. marca (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa vody spustila Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na vodnú plochu Vodnej nádrže Sĺňava pri Piešťanoch dva plávajúce vtáčie ostrovy. Unikátny projekt nahradí ohrozeným vtáčím druhom pôvodné plochy hniezdenia. Informoval o tom za ŠOP riaditeľ sekcie projektov Michal Adamec.



V priebehu druhej polovice 20. storočia došlo výstavbou priehrad a reguláciami vodných tokov k zániku desiatok riečnych ostrovov v povodí Váhu. Vodné vtáctvo, ktoré na nich hniezdilo, tak stratilo svoje prirodzené prostredie. Dôsledkom zmien dochádza k drastickému zníženiu stavov až úplnému vymretiu niektorých vodných vtáčích druhov. Takto na Slovensku vymrel rybár malý, na pokraj vymretia sa dostal rybár riečny a výrazne ubudli bahniaky štrkových náplav – kulík riečny a kalužiačik malý.



To viedlo ŠOP, aby v spolupráci s organizáciou SOS/Birdlife Slovensko začali hľadať spôsoby na zlepšenie podmienok pre ohrozené druhov vodných vtákov. Prostredníctvom finančných prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia mohla ŠOP nainštalovať dva plávajúce vtáčie ostrovy na Vodnej nádrži Sĺňava a ďalšie štyri sú určené na Vodnú nádrž Kráľová. "Majú rozmery 15 krát 19 metrov, zhotovené sú zo železobetónovej konštrukcie a pokryté riečnym štrkom, špeciálnym oplotením sú chránené pred predátormi," uviedol Adamec. Prepravu a ukotvenie na presne určených miestach realizovali so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP). Podľa námestníka riaditeľa Povodia Váhu SVP Stanislava Bilčíka ide o unikátny projekt. "Ostrovy sú kotvené pod hladinou, spôsob upevnenia umožní odolávať aj väčším výkyvom hladiny," povedal.







Sĺňava je podľa slov riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty Petra Puchalu chráneným vtáčím územím. "Je na nej prírodný vtáčí ostrov, no viaceré faktory ovplyvňujú jednotlivé populácie druhov. Preto sme sa rozhodli pre zlepšenie stavu rybára riečneho takýmto opatrením," povedal. Súvisí to podľa neho so schváleným programom starostlivosti o chránené vtáčie územie a umožní nárast populácie viacerých druhov. Oba umelé ostrovy sú umiestnené v ochrannom pásme vtáčieho ostrova vo vzdialenosti do 100 metrov.



Podľa riaditeľa SOS/Birdlife Slovensko Miroslava Demka sťahovavý rybár riečny hniezdi na takých štrkových podložiach, aké umelé ostrovy majú. "Urobí si v ňom úplne jednoduchú jamku bruškom a do nej znáša samička vajíčka a hniezdi tam," povedal. Všetky zainteresované strany dúfajú, že postupne sa populácia tohto ohrozeného vtáka zvýši. Na Slovensku je celkovo zhruba niečo vyše 500 párov, na Sĺňave vlani zaznamenali len okolo desať.