Na Slnečných jazerách sa okúpalo 252 otužilcov

Senec 6. januára (TASR) - Na Slnečných jazerách v Senci sa v pondelok zišlo 252 otužilcov. Stretli sa na 22. ročníku Trojkráľového kúpania ľadových medveďov. Informovalo tom mesto Senec na sociálnej sieti.



Otužilci si na Slnečných jazerách zaplávali vo vode, ktorá mala 2,5 stupňa Celzia, uviedlo mesto. Ako každý rok otužilci odštartovali svojou hymnou športovo-kultúrne podujatia v Senci.



Občianske združenie Ľadové medvede Bratislava spoluorganizovalo toto podujatie. Jeho predsedníčka Andrea Ostrihoňová priblížila, že každý pociťuje plávanie v studenej vode inak. "Čo máme spoločné, je, že nám odíde krv z končatín a uzatvára sa cievne zásobenie, takže to bolí. Na nohách máme topánky, pretože keď máte podchladené končatiny, tak necítite, že ste sa zranili. Na rukách však nenosíme rukavice a to je ten najnepríjemnejší pocit, keď vám stŕpnu, a ešte horšie je, keď rozmŕzajú," povedala.



Ostrihoňová však dodala, že benefity otužovania sú omnoho väčšie. "Nieže by sme nechoreli, ale máme lepšiu zdravotnú kondíciu a choroby, ktoré sme mali, sa dostávajú do normálu alebo sa zlepšujú," povedala.