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Na Slovakia Ringu súťažili šoféri záchrannej zdravotnej služby
Súťaž preverila 21 vodičov od piatich poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby z rôznych regiónov Slovenska.
Autor TASR
Orechová Potôň 11. júna (TASR) - V priestoroch Slovakia Ringu v Orechovej Potôni si vo štvrtok v rámci podujatia Komárno Rescue Grand Prix 2026 zmerali sily šoféri záchrannej zdravotnej služby. Súťaž preverila 21 vodičov od piatich poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby z rôznych regiónov Slovenska, informovala Alexandra Gállová zo záchrannej zdravotnej služby ZaMED.
Disciplíny vychádzali z reálnych situácií v teréne aj z praktických zručností potrebných pri bezpečnom ovládaní sanitky. Účastníci si vyskúšali brzdenie na presnosť, jazdu v stiesnených podmienkach, prácu so záchranárskym vybavením aj finálový súboj na motokárovej dráhe.
Jednou z najväčších výziev bola podľa organizátorov jazda z miesta spolujazdca. Súťažiaci si sadli na opačnú stranu, než na akú sú bežne zvyknutí. Šoférovali auto upravené podobne ako vozidlo v autoškole, teda s pedálmi aj na strane spolujazdca. Na mieste vodiča sedel inštruktor autoškoly, pripravený zasiahnuť, ak by sa situácia stala nebezpečnou.
Súčasťou súťaže bola aj zdravotnícka úloha. „Súťažiaci mali za úlohu správne identifikovať vybrané položky zo záchranárskeho batohu a následne ich zoradiť podľa postupu, ktorý sa využíva pri systematickom vyšetrení a ošetrení pacienta,“ spresnil záchranár Patrik Brna.
Víťazom piateho ročníka sa stal Matej Chovanec od poskytovateľa NsP Brezno. „Najnáročnejšia bola pre mňa disciplína s názvom ,Fabia‘, pretože sa v nej jazdilo s väčším sanitným vozidlom v priestore pre osobné autá. Špeciálne preto, lebo máme u nás menšie sanitky, ako bola táto,“ ozrejmil.
Disciplíny vychádzali z reálnych situácií v teréne aj z praktických zručností potrebných pri bezpečnom ovládaní sanitky. Účastníci si vyskúšali brzdenie na presnosť, jazdu v stiesnených podmienkach, prácu so záchranárskym vybavením aj finálový súboj na motokárovej dráhe.
Jednou z najväčších výziev bola podľa organizátorov jazda z miesta spolujazdca. Súťažiaci si sadli na opačnú stranu, než na akú sú bežne zvyknutí. Šoférovali auto upravené podobne ako vozidlo v autoškole, teda s pedálmi aj na strane spolujazdca. Na mieste vodiča sedel inštruktor autoškoly, pripravený zasiahnuť, ak by sa situácia stala nebezpečnou.
Súčasťou súťaže bola aj zdravotnícka úloha. „Súťažiaci mali za úlohu správne identifikovať vybrané položky zo záchranárskeho batohu a následne ich zoradiť podľa postupu, ktorý sa využíva pri systematickom vyšetrení a ošetrení pacienta,“ spresnil záchranár Patrik Brna.
Víťazom piateho ročníka sa stal Matej Chovanec od poskytovateľa NsP Brezno. „Najnáročnejšia bola pre mňa disciplína s názvom ,Fabia‘, pretože sa v nej jazdilo s väčším sanitným vozidlom v priestore pre osobné autá. Špeciálne preto, lebo máme u nás menšie sanitky, ako bola táto,“ ozrejmil.