VIDEO: V Košiciach dominujú roboty, kyborgovia a umelá inteligencia
Festival prináša do Kulturparku novinky zo sveta vedy, vývoja, inovácií a nových technológií, ale aj príležitosti na networking a hľadanie potenciálnych investorov.
Autor TASR
Košice 17. septembra (TASR) - Roboty, kyborgovia a umelá inteligencia (AI) dominujú na siedmom ročníku dvojdňového festivalu inovácií a nových technológií SlovakiaTech Fórum-Expo 2025 v Košiciach, ktorý sa začal v stredu. Ako na tlačovom brífingu uviedol prezident podujatia a jeho odborný garant Juraj Miškov, najväčším lákadlom je humanoidka Sophia.
Festival prináša do Kulturparku novinky zo sveta vedy, vývoja, inovácií a nových technológií, ale aj príležitosti na networking a hľadanie potenciálnych investorov. Predstavuje robotizáciu a automatizáciu v priemysle, kyborgov a robotizáciu človeka, interakcie medzi ľuďmi a strojmi, využívanie AI a čisté technológie pri obnove planéty.
Vo výstavnej časti si návštevníci môžu pozrieť napríklad slovensko-čínskeho robota-humanoida, viacúčelového zásahového robota, ktorý sa preslávil pri požiari Notre-Dame v Paríži, robota na bezpečný presun vozidiel, či mobilnú zdravotnícku simulačnú jednotka zo Slovinska, ktorá slúži na vzdelávanie a tréning zdravotníckych záchranárov. Chýbať nebudú ani mikro-priateľské zápasy medzi tímami zo Slovenska, ktoré sa zapájajú do prestížnej svetovej robotickej súťaže FIRST Global. Súčasťou podujatia sú aj expozície univerzít, fun zóna, gastro zóna i workshopy.
Počas dvoch dní sa na medzinárodnej konferencii a veľtrhu predstaví viac ako 120 domácich a zahraničných spíkrov. Hlavným hosťom je humanoidka Sophia, vyvinutá v hongkonskej spoločnosti, ktorá vďaka AI dokáže viesť plnohodnotnú konverzáciu s ľuďmi. Predstaví sa ako keynote rečníčka a bude diskutovať o budúcnosti interakcie medzi ľuďmi a strojmi, etických aspektoch AI a potenciáli technológií meniť každodenný život. „Ľudia sa s ňou budú môcť odfotiť, klásť otázky a zažiť humanoida na vlastné oči,“ povedal Miškov. Novinkou je aj pódium určené študentom a učiteľom technických odborov stredných a vysokých škôl.
Sloganom tohtoročného podujatia je „2025 - Theyear of X“. „V našom ponímaní znamená X križovatky, pretože spoločnosť sa nachádza na križovatkách. V mnohých oblastiach sa musíme rozhodnúť, ako ďalej - napríklad či AI budeme nejako obmedzovať a zavádzať pravidlá,“ povedal s tým, že na podujatí hľadajú aj odpovede na to, akým spôsobom sa bude ďalej vyvíjať spoločnosť, ekonomika, či veda.
Podujatie vyzdvihol aj podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD). „Ako štát sme vstúpili do tejto spolupráce so súkromným sektorom, pretože naším cieľom je prepájať všetkých aktérov v oblasti inovačnej a vedecko-technickej politiky,“ povedal s tým, že podujatie prináša aj nápady a inovácie, ktoré môžu prispieť k naplneniu cieľov ako zvýšenie výdavkov na vedu, výskum a inovácie z 1,2 na dve percentá HDP do roku 2030 či posun v rebríčku konkurencieschopnosti na medzinárodnej úrovni.
Vlani navštívilo SlovakiaTech Fórum-Expo viac ako 4000 ľudí. Miškov odhaduje, že tento ročník by sa návštevnosť mohla pohybovať na úrovni okolo 5000 ľudí.
