Na slovenskej i poľskej strane Tatier narátali viac ako 900 kamzíkov

Vysoké Tatry 20. novembra (TASR) - Na slovenskej i poľskej strane Tatier narátali ochranári spolu s dobrovoľníkmi viac ako 900 kamzíkov. Vyplýva to z tohtoročného jesenného sčítania kamzičej populácie. Ich počet je o takmer tri stovky nižší ako vlani, naďalej je však uspokojivý. Uviedla to zoologička Správy Tatranského národného parku (TANAP) Erika Feriancová.



"Príroda nám dopriala dobré podmienky na rátanie. Zrána síce v nižších polohách pršalo, ale dážď následne ustal a pretrhali sa aj hmly. Kamzíky boli na snehu dobre viditeľné, zdržiavali sa prevažne na miestach, kde bolo snehu menej, pretože tam si dokázali jednoduchšie vyhrabať potravu," zhodnotila Feriancová.



Populácia kamzíka je podľa nej uspokojivá, hoci ochranári by boli radšej, keby narátané počty boli minimálne nad hranicou 1000 jedincov. "Napriek tomu neevidujeme radikálny pokles kamzíkov," dodala.



Početnú skupinu sčítajúcich tvorili pracovníci Správy TANAP-u, do terénu sa však pridali aj zamestnanci Horskej záchrannej služby, lesov miest Kežmarok a Spišská Belá, ako i členovia dobrovoľnej stráže prírody a Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, zástupcovia neštátnych vlastníkov lesa a ďalší dobrovoľníci. Monitoring populácie endemického druhu bol na severnej strane Tatier v réžii pracovníkov poľského Tatrzańského Parku Narodoweho.



Vlani na jeseň napočítali v celých Tatrách spolu 1222 jedincov. Správa TANAP-u ráta kamzíky dvakrát ročne, vždy na jar a na jeseň. Jarné spočítanie sa zameriava na prírastky mláďat, jesenné zasa mapuje stav populácie kamzíka vrchovského tatranského pred zimou.