Na Slovensko mieri Cirque du Soleil s predstavením Corteo

Bratislava 14. decembra (TASR) - Slávny kanadský Cirque du Soleil sa opäť predstaví na Slovensku. Po dvojročnej pauze bez vystúpení uvedie v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v dňoch 15. až 18. septembra 2022 predstavenie Corteo. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Dodala, že ide o produkciu, ktorú doposiaľ videlo deväť miliónov divákov v 20 krajinách na štyroch kontinentoch sveta. "Corteo, v taliančine znamená posledná púť, respektíve pohreb, no v podaní Cirque du Soleil ponúka radostný sprievod poslednej cesty Klauna. Predstavenie, ktoré spája hereckú vášeň s eleganciou a silou akrobatov, divákov vtiahne do divadelného sveta umenia, komédie a spontánnosti v tajuplnej atmosfére medzi nebom a zemou," priblížila Marczellová.



Na pripravované vystúpenia sa tešia účinkujúci i manažment. "Sme úplne nadšení, že konečne môžeme priniesť Corteo do Európy. Naši účinkujúci čakali dva roky, aby mohli opäť a znova zažiť radosť a energiu publika, ktoré bude s originálnym inscenovaním Cortea zažívať emocionálny a magický návrat Cirque du Soleil na pódiá," uviedol okrem iného Mike Newquist, viceprezident sekcie turné vystúpení CDS.