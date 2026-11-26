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Na slovensko-ukrajinskej hranici sa koná bezpečnostno-represívna akcia
Akcia sa podľa rezortu vnútra realizuje na celom úseku hranice SR s Ukrajinou, ktorá je aj vonkajšou hranicou EÚ a schengenského priestoru.
Autor TASR,aktualizované
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Vyšné Nemecké 26. novembra (TASR) - Na slovensko-ukrajinskej hranici sa vo štvrtok koná bezpečnostno-represívna akcia Zelená - Východ. Jej cieľom je posilniť ochranu východnej hranice a preveriť schopnosť bezpečnostných zložiek spoločne reagovať na možné hrozby v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR.
So systémom ochrany schengenskej hranice sa dopoludnia na hraničnom priechode Vyšné Nemecké (okres Sobrance) oboznámili ministri a predstavitelia rezortov vnútra štátov Vyšehradskej štvorky a Rakúska, ktorí sa vo štvrtok stretávajú na konferencii v Košiciach v rámci slovenského predsedníctva V4.
Akcia sa podľa rezortu vnútra realizuje na celom úseku hranice SR s Ukrajinou, ktorá je aj vonkajšou hranicou EÚ a schengenského priestoru. Zapojených je do nej takmer 250 príslušníkov Policajného zboru (PZ), Ozbrojených síl (OS) SR a finančnej správy (FS) spolu s technikou. Počas akcie zabezpečujú zvýšený výkon hraničného dozoru a vykonávajú kontroly v druhej línii v prihraničnom území do 50 kilometrov od hranice.
„Našich partnerov môžeme ubezpečiť, že Slovensko berie ochranu východnej hranice vážne a je pripravené v prípade ohrozenia rázne konať. Chránime tým bezpečnosť našich občanov aj celého schengenského priestoru,“ povedal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
V prvej línii sú nasadené zmiešané hliadky v zložení policajt, príslušník FS a profesionálny vojak, v druhej línii ďalšie policajné hliadky zabezpečujú kontroly v prihraničnom území. Pri výkone služby využívajú služobné a terénne vozidlá, drony, termovízne a pozorovacie zariadenia, štvorkolky a ďalšiu špecializovanú techniku a tiež služobné psy a kone.
„Na Ukrajine pokračuje vojna. Všetci si želáme, aby sa čo najskôr skončila a zavládol mier. Zároveň musíme byť pripravení aj na bezpečnostné riziká, ktoré môžu pretrvávať po jej skončení - pašovanie zbraní a munície či aktivity organizovaného zločinu. Našou povinnosťou je pripraviť sa vopred a spoločne,“ uviedol Šutaj Eštok.
Pripravenosť na možné hrozby a prípadné zhoršenie bezpečnostnej a migračnej situácie je prioritou pre PZ, ako aj pre ostatné bezpečnostné zložky. Akcia preverí ich schopnosť koordinovane nasadiť personálne a technické kapacity na posilnenie ochrany vonkajšej hranice. Zameriava sa na predchádzanie nelegálnej migrácii, odhaľovanie prevádzačstva a cezhraničnej trestnej činnosti, najmä pašovania zbraní, streliva, výbušnín, vojenského a iného nebezpečného materiálu. Počas akcie sa osobitná pozornosť venuje aj tomu, ako PZ uplatňuje postupy vyplývajúce z Paktu o migrácii a azyle.
Podľa MV je situácia na slovensko-ukrajinskej hranici napriek vojnovému konfliktu relatívne pokojná. „Medziročne evidujeme pokles pri neoprávnenom prekročení vonkajšej pozemnej hranice. V roku 2025 bolo na zelenej hranici (vonkajšia hranica mimo hraničných priechodov) zadržaných 938 cudzincov, za prvých desať mesiacov tohto roka to bolo 235 cudzincov,“ informoval rezort.
Návšteva východnej hranice je súčasťou programu schôdzky ministrov vnútra V4 a Rakúska. Okrem problematiky migrácie rokujú aj o ochrane mäkkých cieľov a boji proti drogovej a farmaceutickej kriminalite.
So systémom ochrany schengenskej hranice sa dopoludnia na hraničnom priechode Vyšné Nemecké (okres Sobrance) oboznámili ministri a predstavitelia rezortov vnútra štátov Vyšehradskej štvorky a Rakúska, ktorí sa vo štvrtok stretávajú na konferencii v Košiciach v rámci slovenského predsedníctva V4.
Akcia sa podľa rezortu vnútra realizuje na celom úseku hranice SR s Ukrajinou, ktorá je aj vonkajšou hranicou EÚ a schengenského priestoru. Zapojených je do nej takmer 250 príslušníkov Policajného zboru (PZ), Ozbrojených síl (OS) SR a finančnej správy (FS) spolu s technikou. Počas akcie zabezpečujú zvýšený výkon hraničného dozoru a vykonávajú kontroly v druhej línii v prihraničnom území do 50 kilometrov od hranice.
„Našich partnerov môžeme ubezpečiť, že Slovensko berie ochranu východnej hranice vážne a je pripravené v prípade ohrozenia rázne konať. Chránime tým bezpečnosť našich občanov aj celého schengenského priestoru,“ povedal minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
V prvej línii sú nasadené zmiešané hliadky v zložení policajt, príslušník FS a profesionálny vojak, v druhej línii ďalšie policajné hliadky zabezpečujú kontroly v prihraničnom území. Pri výkone služby využívajú služobné a terénne vozidlá, drony, termovízne a pozorovacie zariadenia, štvorkolky a ďalšiu špecializovanú techniku a tiež služobné psy a kone.
„Na Ukrajine pokračuje vojna. Všetci si želáme, aby sa čo najskôr skončila a zavládol mier. Zároveň musíme byť pripravení aj na bezpečnostné riziká, ktoré môžu pretrvávať po jej skončení - pašovanie zbraní a munície či aktivity organizovaného zločinu. Našou povinnosťou je pripraviť sa vopred a spoločne,“ uviedol Šutaj Eštok.
Pripravenosť na možné hrozby a prípadné zhoršenie bezpečnostnej a migračnej situácie je prioritou pre PZ, ako aj pre ostatné bezpečnostné zložky. Akcia preverí ich schopnosť koordinovane nasadiť personálne a technické kapacity na posilnenie ochrany vonkajšej hranice. Zameriava sa na predchádzanie nelegálnej migrácii, odhaľovanie prevádzačstva a cezhraničnej trestnej činnosti, najmä pašovania zbraní, streliva, výbušnín, vojenského a iného nebezpečného materiálu. Počas akcie sa osobitná pozornosť venuje aj tomu, ako PZ uplatňuje postupy vyplývajúce z Paktu o migrácii a azyle.
Podľa MV je situácia na slovensko-ukrajinskej hranici napriek vojnovému konfliktu relatívne pokojná. „Medziročne evidujeme pokles pri neoprávnenom prekročení vonkajšej pozemnej hranice. V roku 2025 bolo na zelenej hranici (vonkajšia hranica mimo hraničných priechodov) zadržaných 938 cudzincov, za prvých desať mesiacov tohto roka to bolo 235 cudzincov,“ informoval rezort.
Návšteva východnej hranice je súčasťou programu schôdzky ministrov vnútra V4 a Rakúska. Okrem problematiky migrácie rokujú aj o ochrane mäkkých cieľov a boji proti drogovej a farmaceutickej kriminalite.