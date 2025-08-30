Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. august 2025Meniny má Ružena
< sekcia Regióny

Na Slovenskom dni kroja sa predstaví vyše 1200 folkloristov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

V súvislosti s podujatím platia v sobotu v Banskej Bystrici viaceré dopravné obmedzenia.

Autor TASR
Banská Bystrica 30. augusta (TASR) - Na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa v sobotu koná v poradí už ôsmy ročník podujatia Slovenský deň kroja. Návštevníkom sa počas celého dňa predstaví viac ako 1200 účinkujúcich z vyše 50 folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. Súčasťou podujatia bude aj tradičný sprievod námestím, novinkou bude druhé pódium pri Barbakáne. TASR o tom informovali organizátori.

Slovenský deň kroja sa v Banskej Bystrici začína o 10.00 h, divákom sa na hlavnom pódiu postupne predstavia desiatky folklórnych súborov z celého Slovenska. Súčasťou podujatia budú aj stánky remeselníkov či tvorivé dielne. Novinkou aktuálneho ročníka je i druhé pódium na Námestí Štefana Moysesa, kde sa program začne o 13.00 h.

„Diváci až do 18.00 h uvidia nielen folklórne súbory a skupiny, ale čaká ich aj škola tanca a spevu, dokumenty Ako zvoní život, ktoré mapujú tradície a zvyky na Slovensku a prehliadka krojov,“ priblížili organizátori.

Podujatie na hlavné banskobystrické námestie prinesie aj tradičný sprievod v krojoch, ktorý sa začne o 18.45 h. Od 20.30 h Slovenský deň kroja ukončí galaprogram, v rámci ktorého sa predstavia najznámejšie slovenské folklórne súbory. Priamy prenos budú môcť diváci sledovať aj vo vysielaní STVR.

„Uplynulé ročníky tohto podujatia dokázali, že folklór má miesto v srdciach Sloveniek a Slovákov. Verím, že tento ročník priláka do Banskej Bystrice ešte viac ľudí v krojoch, ako to bolo po uplynulé roky a spoločne vzdáme poctu našim tradíciám a hodnotám, ktoré nám zanechali naši predkovia,“ uviedla autorka a organizátorka projektu Mária Reháková.

V súvislosti s podujatím platia v sobotu v Banskej Bystrici viaceré dopravné obmedzenia.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Uhádnete, aké bolo leto 2025?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská