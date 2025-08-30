< sekcia Regióny
Na Slovenskom dni kroja sa predstaví vyše 1200 folkloristov
V súvislosti s podujatím platia v sobotu v Banskej Bystrici viaceré dopravné obmedzenia.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. augusta (TASR) - Na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa v sobotu koná v poradí už ôsmy ročník podujatia Slovenský deň kroja. Návštevníkom sa počas celého dňa predstaví viac ako 1200 účinkujúcich z vyše 50 folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. Súčasťou podujatia bude aj tradičný sprievod námestím, novinkou bude druhé pódium pri Barbakáne. TASR o tom informovali organizátori.
Slovenský deň kroja sa v Banskej Bystrici začína o 10.00 h, divákom sa na hlavnom pódiu postupne predstavia desiatky folklórnych súborov z celého Slovenska. Súčasťou podujatia budú aj stánky remeselníkov či tvorivé dielne. Novinkou aktuálneho ročníka je i druhé pódium na Námestí Štefana Moysesa, kde sa program začne o 13.00 h.
„Diváci až do 18.00 h uvidia nielen folklórne súbory a skupiny, ale čaká ich aj škola tanca a spevu, dokumenty Ako zvoní život, ktoré mapujú tradície a zvyky na Slovensku a prehliadka krojov,“ priblížili organizátori.
Podujatie na hlavné banskobystrické námestie prinesie aj tradičný sprievod v krojoch, ktorý sa začne o 18.45 h. Od 20.30 h Slovenský deň kroja ukončí galaprogram, v rámci ktorého sa predstavia najznámejšie slovenské folklórne súbory. Priamy prenos budú môcť diváci sledovať aj vo vysielaní STVR.
„Uplynulé ročníky tohto podujatia dokázali, že folklór má miesto v srdciach Sloveniek a Slovákov. Verím, že tento ročník priláka do Banskej Bystrice ešte viac ľudí v krojoch, ako to bolo po uplynulé roky a spoločne vzdáme poctu našim tradíciám a hodnotám, ktoré nám zanechali naši predkovia,“ uviedla autorka a organizátorka projektu Mária Reháková.
V súvislosti s podujatím platia v sobotu v Banskej Bystrici viaceré dopravné obmedzenia.
