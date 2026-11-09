< sekcia Regióny
Na Slovensku sa bude po prvý raz medzinárodná konferencia DISCRETE
Diskrétne symetrie ako napríklad podobnosť sveta a jeho obrazu v zrkadle, obrátenie smeru času alebo zámena častíc za antičastice patria medzi základné piliere modernej fyziky.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa od 13. do 17. novembra po prvý raz na Slovensku uskutoční medzinárodná konferencia DISCRETE. Ide o desiaty ročník série podujatí, ktoré sa od roku 2008 konajú každé dva roky v mestách ako Lisabon, Londýn, Viedeň či Ľubľana. Hlavnou témou budú diskrétne symetrie vo fyzike elementárnych častíc a ich úloha pri vzniku a formovaní vesmíru. TASR o tom informoval Peter Maták z FMFI UK.
„Na medzinárodnej konferencii DISCRETE 2026 sa stretne približne 90 vedcov z viac ako 20 krajín vrátane výskumníkov z CERN-u,“ uviedol Maták. Medzi pozvanými rečníkmi sú napríklad Alejandro Ibarra z Technickej univerzity v Mníchove, Francesco Sannino z University of Southern Denmark či María Concepción González-García zo Stony Brook University v USA. Na programe sú plenárne prednášky a paralelné sekcie, v ktorých vystúpia aj slovenskí výskumníci a doktorandi.
Diskrétne symetrie ako napríklad podobnosť sveta a jeho obrazu v zrkadle, obrátenie smeru času alebo zámena častíc za antičastice patria medzi základné piliere modernej fyziky. To, že v prírode neplatia úplne presne, súvisí s jednou z najväčších záhad súčasnej vedy - prečo je vo vesmíre viac hmoty ako antihmoty. Keby ich bolo rovnako, navzájom by sa zničili a neexistovali by hviezdy, galaxie ani ľudia.
„Krátko po veľkom tresku vznikla hmota aj antihmota. Takmer všetka hmota a antihmota navzájom anihilovala, no malý zvyšok hmoty prežil a z neho je postavené všetko, čo dnes vidíme. Prečo to tak dopadlo, zatiaľ presne nevieme. Aj o tom budeme v Bratislave diskutovať s ľuďmi, ktorí na to hľadajú odpoveď v CERN-e, v podzemných detektoroch aj pri tabuli,“ podotkol Maták.
„Na medzinárodnej konferencii DISCRETE 2026 sa stretne približne 90 vedcov z viac ako 20 krajín vrátane výskumníkov z CERN-u,“ uviedol Maták. Medzi pozvanými rečníkmi sú napríklad Alejandro Ibarra z Technickej univerzity v Mníchove, Francesco Sannino z University of Southern Denmark či María Concepción González-García zo Stony Brook University v USA. Na programe sú plenárne prednášky a paralelné sekcie, v ktorých vystúpia aj slovenskí výskumníci a doktorandi.
Diskrétne symetrie ako napríklad podobnosť sveta a jeho obrazu v zrkadle, obrátenie smeru času alebo zámena častíc za antičastice patria medzi základné piliere modernej fyziky. To, že v prírode neplatia úplne presne, súvisí s jednou z najväčších záhad súčasnej vedy - prečo je vo vesmíre viac hmoty ako antihmoty. Keby ich bolo rovnako, navzájom by sa zničili a neexistovali by hviezdy, galaxie ani ľudia.
„Krátko po veľkom tresku vznikla hmota aj antihmota. Takmer všetka hmota a antihmota navzájom anihilovala, no malý zvyšok hmoty prežil a z neho je postavené všetko, čo dnes vidíme. Prečo to tak dopadlo, zatiaľ presne nevieme. Aj o tom budeme v Bratislave diskutovať s ľuďmi, ktorí na to hľadajú odpoveď v CERN-e, v podzemných detektoroch aj pri tabuli,“ podotkol Maták.