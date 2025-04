Mazúr: V SR sa pracuje na oprave 70 hradov, potrebujú viac financií

Beckov 11. apríla (TASR) - Na Slovensku sa aktuálne pracuje na oprave 60 až 70 hradov, z nich asi 35 sa venujú dobrovoľníci. Na ich záchranu potrebujú väčšiu pomoc štátu. V piatok o tom na hrade Beckov informoval predseda občianskeho združenia Zachráňme hrady Ratibor Mazúr.



„Dobrovoľníci sa snažia získavať finančné prostriedky najmä z ministerstva kultúry, cez projekt Ľudia a hrady Ministerstva práce, sociálny vecí a rodiny SR a od sponzorov. Čakáme, že nás začne podporovať aj Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, bolo by pekné, keby aj toto ministerstvo prispelo na spopularizovanie hradov a vybudovanie nejakej infraštruktúry,“ uviedol Mazúr s tým, peniaze od štátu sú slušné, no vzhľadom na dlh štátu voči pamiatkam by ich bolo potrebných viac.



Zdôraznil, že pomoc štátu by mala byť systematická, nielen na jeden rok, ale na dlhšie obdobie. Pripomenul, že občianske združenia vedia naplánovať práce na hradoch a pripraviť si projekty napríklad aj na päť rokov. Momentálne musia žiadať o financie každý rok.







Združenie Zachráňme hrady podrobne zmapovalo 80 hradných ruín na Slovensku. Výstupom projektu je 170-stranová publikácia s analýzou 54 ukazovateľov o stave obnovy hradov a ich vybavenia turistickou infraštruktúrou, o špecifikách obnovy hradov v správe dobrovoľníckych organizácií, obcí a miest, samosprávnych krajov a štátu.



Zistené údaje po skončení projektu odprezentujú na verejne dostupných online mapách s prehľadmi o tom, kto vlastní alebo spravuje slovenské hrady, aká je návštevnosť našich hradov, ktoré hrady sú na začiatku a ktoré pred dokončením obnovy, aká je úspešnosť hradov pri získavaní podpory z verejných zdrojov.



„Dobrovoľníci sa venujú hradom už od 90. rokov minulého storočia. Aj vďaka ním sú dnes v takom stave, v akom predtým určite neboli. Aj to prispieva k záchrane a zviditeľneniu hradov a k rozvoju cestovného ruchu,“ doplnil Mazúr.