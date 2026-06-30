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Na Slovensku sa zdržiaval NELEGÁLNE: Policajti to zistili pri kontrole
V ďalšom konaní policajti cudzinca previezli na útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Pri kontrole pracovníka donáškovej služby, ktorého policajti zastavili z dôvodu dopravného priestupku, odhalili cudzinca, ktorý je na Slovensku nelegálne. O udalosti z bratislavského Starého Mesta informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave.
Prípad sa odohral na Staromestskej ulici, kde 36-ročný Gruzínec tlačil kolobežku donáškovej služby krížom cez komunikáciu napriek tomu, že je v blízkosti podchod. „Policajti pri kontrole zistili, že sa muž na Slovensku zdržiava nelegálne, preto ho predviedli na príslušný policajný útvar,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
V ďalšom konaní policajti cudzinca previezli na útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove.
Prípad sa odohral na Staromestskej ulici, kde 36-ročný Gruzínec tlačil kolobežku donáškovej služby krížom cez komunikáciu napriek tomu, že je v blízkosti podchod. „Policajti pri kontrole zistili, že sa muž na Slovensku zdržiava nelegálne, preto ho predviedli na príslušný policajný útvar,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
V ďalšom konaní policajti cudzinca previezli na útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove.