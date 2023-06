Na Slovensku vzniká jedna z najmodernejších elektrizačných sústav v EÚ

Bratislava 20. júna (OTS) - V prenose a distribúcii elektriny sa zavádzajú najnovšie inteligentné technológie automatizovaného riadenia a monitoringu. Súčasťou modernizácie elektrizačnej sústavy v rámci projektu Danube InGrid je aj výstavba novej elektrickej stanice Mierovo a tiež plánovaná výstavba elektrickej stanice Vajnory. Budovanie inteligentných sietí, známych aj ako „Smart Grids“, sa rozširuje aj na časť východného Slovenska.Projektje v prvej vlne výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností –, s maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Cezhraničná spolupráca prispieva k zlepšovaniu jednotného energetického trhu Európskej únie, čo má v súčasnej dobe významný prínos pre stabilitu Európy. Ako projekt spoločného záujmu má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu. SEPS je držiteľom Osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt Danube InGrid.Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy. Na západnom Slovensku v posledných rokoch sledujeme rastúci záujem o pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Zväčšovanie podielu OZE v energetickom mixe je deklarované na národnej i európskej úrovni, v kontexte environmentálnych prístupov a želanej väčšej energetickej sebestačnosti. Nároky na rozvoj distribučnej aj prenosovej sústavy sa zvyšujú aj s rozvojom elektromobility a potreby rozširovania nabíjacej infraštruktúry.Elektrická stanica Mierovo bude po uvedení do prevádzky slúžiť ako transformačná stanica 110/22 kV pre potreby Západoslovenskej distribučnej. Je navrhnutá ako nový typ rozvodne (tzv. vonkajšia, jednosystémová rozvodňa nového typu „ široké H“), ktorá sa perspektívne dá rozšíriť. Bude možné do nej pripojiť aj odber/zdroj väčšieho výkonu (20 MVA a viac). Stanica bude vybavená riadiacim a informačným systémom (RIS), ktorý umožňuje diaľkovú obsluhu. Komunikovať bude vďaka prenosovým cestám využívajúcim optické vlákna.V rámci projektu Danube InGrid bola už zrealizovaná aj výstavba optických prepojení medzi elektrickými stanicami v lokalitách Sereď a Vráble. Práve v blízkosti mesta Vráble sa pre realizáciu optickej trasy na vzdušnom vedení vysokého napätia využila inovatívna metóda ovíjania.uviedolProjekt Danube InGrid je zameraný na modernizáciu elektrizačnej sústavy smerom k efektívnejšej spolupráci medzi prevádzkovateľmi prenosovej a distribučnej siete. Ich prepojenie bude realizované vybudovaním novej elektrickej stanice vo Vajnoroch. Na úrovni prenosovej sústavy SEPS plánuje výstavbu inteligentnej, diaľkovo ovládanej rozvodne 400 kV, vrátane výstavby dvoch 400 kV nadzemných vedení so zapojením do existujúcich elektrických staníc Stupava a Podunajské Biskupice. S vybudovaním novej stanice súvisí aj modernizácia a rozšírenie v elektrických staniciach Podunajské Biskupice a Stupava. Realizácia tohto projektu je nevyhnutná pre ďalšie pripájanie obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy.uviedolCieľom projektu Danube InGrid je prepájanie európskych energetických systémov. Od roku 2021 je súčasťou projektu Danube InGrid druhá vlna realizácie. V tejto časti projektu ide o územné rozšírenie aktivít na Slovensku aj v Maďarsku a zapojenie ďalších subjektov, medzi ktorými sú Východoslovenská distribučná, a. s., zabezpečujúca distribúciu elektriny na východnom Slovensku, ako aj distribučné spoločnosti ELMÜ Hálózati Kft. a MVM Émász Áramhálózati Kft.Spoločné aktivity partnerov druhej vlny projektu sa snažia vytvoriť predpoklady pre rozvoj obnoviteľných zdrojov elektriny, digitalizáciu a automatizáciu elektrizačných sústav aj v ďalších regiónoch oboch členských štátov. Tieto koordinované aktivity nadväzujú na spoločné štúdie partnerov.uviedolBližšie informácie o projekte Danube InGrid, jeho prínosoch a význame pre Slovensko, ako aj Európu, sa môžete dozvedieť počas, ktorá sa uskutoční. naživo na stránke projektu www.danubeingrid.eu