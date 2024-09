Na Smrekovicu pri Ružomberku sa návštevníci dostanú po vynovenej ceste

Ružomberok 24. septembra (TASR) - Horská cesta z Podsuchej na vrch Smrekovica pri Ružomberku dostala nový asfalt. Celkovo sa podarilo opraviť viac ako 2200 štvorcových metrov úseku horskej cesty. Na ďalších 600 štvorcových metroch urobili nevyhnutné opravy výtlkov. Informoval o tom ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.



Prípravné práce robili od začiatku mesiaca celkovo dva týždne, následne museli museli cestu od druhého do piateho kilometra na jeden deň uzavrieť pre dopravu. "Asfaltovacie stroje sa tu vrátili po deviatich rokoch," priblížil primátor.



Pri obnove spojili sily Mestské lesy Ružomberok a akciová spoločnosť, ktorá prevádzkuje tamojší horský hotel. Do spoločnej investície sa podľa Kubáňa podarilo združiť celkovo 90.000 eur, z čoho 40.000 eur uvoľnili mestské lesy.



"S opravami nekončíme, v budúcnosti nás ešte čaká posledný úsek, a to spodná časť cesty medzi chatami," avizoval primátor.